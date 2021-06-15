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15.06.2021 05:54
Рубрика: Экономика

Безопасное пребывание в Хорватии

Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Министерство туризма и спорта приняло все необходимые меры, чтобы сделать Хорватию безопасным местом для отдыха.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди таких мер - интенсивная кампания по вакцинации работников туристической сферы и создание более 300 дополнительных точек тестирования на COVID-19 для туристов.

Программа по сертификации безопасности в сфере туризма Safe Stay in Croatia - это национальный знак безопасности, который гарантирует туристам соблюдение высоких стандартов здоровья и безопасности во всех сферах туризма: проживание, кейтеринг/рестораны, морской отдых, услуги гидов, турагентств и информационных центров, посещение достопримечательностей, спорт, восстановление здоровья, медицинское обслуживание и перемещение на транспорте. Программа была запущена министерством туризма и спорта в начале года, и к настоящему моменту аккредитацию получили уже 14 тысяч участников туристического бизнеса.

Чтобы гарантировать надлежащее соблюдение стандартов, в аккредитованных учреждениях проводятся регулярные проверки.

Больше информации по ссылке: https://www.safestayincroatia.hr/en/feedback

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