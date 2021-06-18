За сутки в Крыму от потопа пострадали 1700 человек

За прошедшие сутки на востоке Крыма из-за ливней оказались подтоплены 364 придомовых территории, в зоне бедствия оказались 1700 человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

По оперативным данным спасателей на 8.00, подтопленными остаются 162 придомовые территории, в том числе из них 115 домовладений в Керчи и два в селе Приозерном Ленинского района. Ранее спасатели завершили откачку воды в 29 домовладениях в селе Новоотрадном Ленинского района, на 11, 12 и четырех придомовых территориях в Феодосии, Кировском и Советском районах, соответственно. В трех последних муниципалитетах подтопленных территорий больше нет.

Уровень воды на подтопленном вчера цокольном этаже Керченской городской больницы №1 снизился на 77 сантиметров до 43 сантиметров. Больницу полностью подключили к системе электроснабжения (автономный резервный источник питания). В учреждение подвозят продукты питания и воду. Эвакуировать больных спасатели пока не планируют.

Сейчас уровень воды в Керчи колеблется в пределах 40-80 сантиметров, что на 1,2-1,6 метра ниже, чем вчера. До 70 сантиметров уровень воды снизился в Ленинском районе.

Спасатели эвакуировали из зоны подтопления 1387 человек. В четырех пунктах временного размещения в Керчи и селах Ленинского района сейчас находятся 155 человек, из них 39 детей. Также в Керчи дополнительно развернули два пункта временного размещения: в школе искусств имени Сердюка на улице Войкова, 30, вместимость 800 человек и в центре имени Богатикова на улице Свердлова, рассчитанного на 500 человек.

Частично отключенными от электроснабжения остаются около 3,1 тысячи человек в Керчи и Ленинском районе. Вместе с тем, в указанных муниципалитетах, а также Кировском районе, где ранее подтопило насосные станции, в полном объеме восстановлено водоснабжение. Отбирая пробы в местах подтопления, сотрудники Роспотребнадзора продолжают контролировать качество воды.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 305 спасателей и 57 единиц техники, а также 11 плавательных средств.

- В ближайшее время после схода воды и откачки ее насосами будет начата активная уборка города от намытой грязи, мусора, - отметил осмотревший сегодня город глава РК Сергей Аксенов. - Продолжается работа для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от непогоды.