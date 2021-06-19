Как убрать конденсат в фаре и устранить причину его появления

Конденсат в фаре - не редкость даже в новом автомобиле. Как правило, попав в корпус фары, влага оседает на самой холодной поверхности, с внутренней части рассеивателя. Разберемся, как справиться с таким явлением.

Практически все автомобили допускают образование конденсата в оптике, и это процесс происходит по большей части, когда холодная погода сочетается с высокой влажностью.

Между тем, еще на стадии проектирования в современных автомобилях закладываются решения по борьбе с запотеванием. В частности, в корпусах блок-фар предусмотрены микроотверстия, к которым подведены вентиляционные трубки. Таким основанных на физических законах способом регулируется разница в давлении воздуха внутри и снаружи фар.

Если вода в фары попала после мойки под давлением или после езды по глубоким лужам или форсирования брода, можно ускорить процесс испарения влаги внутри фары, воспользовавшись пакетиками Silica gel. Их следует положить прямо внутрь фары. Тогда влага впитается в шарики и проблема "наводнения" будет снята. Правильным решением будет привязать к пакетикам Silica gel нитку, чтобы по завершении осушения можно было было легко достать пакеты из фары.

Как правило, в пределах нормы - когда небольшое запотевание рассеивателя образуется в углах фары, куда плохо добирается поток воздуха от вентиляции. Такой конденсат чаще всего испаряется либо с потеплением, либо если вы включите на четверть часа ближний или дальний свет.

Однако ситуация с запотеванием может оказаться куда серьезнее. Скажем, конденсат может проявиться в виде крупных капель и даже лужиц воды у нижнего основания оптики. Тут вышеописанные меры экстренной помощи уже не помогут. Нужны более эффективные способы.

Что можно сделать? Прежде чем бросаться разбирать фару и инспектировать ее полости, проверьте технологические отверстия. Они должны быть чистыми, то есть каналы не должны быть забиты пухом, грязью, песком, клейковиной почек, воском (например, после обработки кузова) и прочими загрязнителями.

После такого осмотра-микроремонта проверьте плотность прилегания резинового колпака вокруг лампочки. Ведь конденсат может быть вызван в том числе и некорректной заменой лампочек, когда резиновый колпак не фиксируют плотно.

Если здесь все в порядке, убеждаемся, что сама фара герметична. Иными словами, ищем брешь, через которую вода попадает внутрь. Для этого полностью демонтируем фару и наполняем ее дистиллированной водой (она не оставит разводов после высыхания).

Обнаружив место, где просачивается вода, отмечаем его маркером. После этого нам останется тщательно высушить фару. Если для сушки вы используется фен, будьте осторожны - не перегрейте пластик и клеевые соединения. Затем протечка герметизируется. Для этого следует использовать специальные (силиконовые или полиуретановые) герметики для фар и ни в коем случае не скотч или бытовой клей.

В запущенных случаях, на некоторых старых моделях можно улучшить вентиляцию фар, высверлив дополнительного отверстия небольшого диаметра в нижней части корпуса фары.

Небольшие трещины в корпусе фары или на рассеивателе тоже могут пропускать влагу и ухудшать вентиляцию внутри фары. Потому при таком раскладе обращаемся на сервис, где детали заменят, но могут также и подобрать правильные материалы для ремонта. Как вариант, специалисты используют молекулярный клей - многокомпонентное вещество, способное прочно соединить плоскость фары в месте раскола. Потребуется также профессиональная шлифовка и полировка.