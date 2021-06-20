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20.06.2021 18:38
Рубрика: Культура

Мультфильм Pixar "Лука" возглавил российский кинопрокат

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 17-20 июня 2021 года предсказуемо возглавил сказочный мультфильм Энрико Касароса "Лука" - 132 млн руб.

Фото: youtube.com/ SHOWTIME
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Далее следует комедийный боевик Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера" - 100 млн руб и 118.5 млн руб за пять дней показов.

Третья строчка - у комедийно-криминальной ретродрамы Крэйга Гиллеспи "Круэлла" - 71 млн руб и 570 млн руб на третьей неделе показов.

Четвёртая позиция - у детективно-мистического триллера Майкла Чавеса "Заклятие 3: По воле дьявола" - 40 млн руб и 207.5 млн руб за 11 дней показов.

Фото: kinopoisk.ru
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И замыкает пятёрку лидеров отечественного кинопроката за текущий уик-энд фантастический триллер Джона Красински "Тихое место 2" - 29 млн руб и 509.5 млн руб на четвёртой неделе показов.

Семейная видовая картина Анастасии Поповой "Байкал. Удивительные приключения Юмы" заработала за свой третий уик-энд всего лишь в 878 кинозалах 4.9 млн руб и 29.5 млн руб за 18 дней показов.

Приключенческая комедия Дмитрия Губарева с бюджетом 75 млн руб "Сердце и как им пользоваться" собрала в 842 кинотеатрах только 3 млн руб.

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