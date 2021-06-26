Корвет "Гремящий" показал себя на морском салоне в Петербурге

Новичком проходящего в эти дни в Петербурге Международного военно-морского салона (МВМС-2021) стал корвет "Гремящий" из состава Тихоокеанского флота. Причем, новичком весьма заметным даже рядом с флагманом демонстрационного показа фрегатом "Адмирал флота Касатонов".

Новый корвет, построенный на Северной верфи по проекту 20385 питерского ЦМКБ "Алмаз" как корабль головной, то есть первый в ряду себе подобных, прошел многоступенчатые испытания и еще до их завершения был официально зачислен в состав 114-й бригады Камчатской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. А 29 декабря 2020 года поднял Военно-морской флаг и стал готовиться к межфлотскому переходу - с Балтики на Тихий океан, в бухту Ильичева рядом с городом Петропавловск-Камчатский.

Изначально рассматривалось два маршрута: арктический, по трассе Севморпути, и южный - вокруг Европы, с проходом через Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны.

Еще два года назад, в рамках форума "Армия-2019", который проходил тогда во Владивостоке, сообщалось, что корвет "Гремящий" завершил первый этап заводских испытаний и в сентябре того же года "для проведения финальной части государственных испытаний совершит переход Северным морским путем на Тихоокеанский флот". С прямой ссылкой на заместителя командующего ТОФ контр-адмирала Игоря Касатонова о таких ожиданиях сообщал ТАСС 28 июня 2019 года.

Фото: пресс-служба МВМС-2021 / mil.ru

Согласно тем планам, командование флота вместе с представителями промышленности намеревалось обеспечить испытание корабельного оружия, включая пуски крылатых ракет "Калибр". А сам корвет проекта 20385 рассматривался как первый на ТОФ корабль-носитель комплекса "Калибр". В боевом составе флота его ожидали к концу 2019 года.

Но - не срослось. Заводские испытания "Гремящего" на Балтике затянулись и потребовали заводских доработок. А потом еще государственные испытания, в том числе в полигонах боевой подготовки Северного флота, где были проведены стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

В результате вместо 2019-го мы имеем 2021-й.

В мае нынешнего года, когда отмечали день Тихоокеанского флота, его командующий адмирал Сергей Авакянц заявил в интервью "Красной звезде", что "Гремящий" прибудет на ТОФ "через несколько месяцев". И, судя по всему, от короткого северного маршрута, освоенного еще советскими и "обжитого" российскими АПЛ, отказались и стали рассматривать южный.

Одна из возможных причин - спутники "Гремящего". Это дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский", которые решено отправить к месту службы в одной походной группе с головным корветом. А дизельные лодки в отличие от атомных в арктические моря если и хаживали, то с большой осторожностью и далеко не всюду. Море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотские моря и Берингов пролив с непредсказуемой ледовой обстановкой точно не для них…

ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский", к слову сказать, в эти дни тоже - предмет показа на Международном военно-морском салоне. Старпом из ее экипажа капитан III ранга Антон Дербенев в репортаже питерского ТВ бодро доложил, что на их подводной лодке "все так же, как на новой машине": все системы работают в штатном режиме и "нареканий по материальной части нет". А экипаж, по его словам, проходил подготовку в учебных центрах Военно-морского флота и на предприятии, где строилась подлодка…

Нынешней весной, буквально за несколько дней до "исторического затора" в Суэцком канале, мы писали в проекте "Русское оружие", что в экипаже "Гремящего" и в штурманских боевых частях на ДЭПЛ "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский" уже вовсю штудируют навигационные карты по маршруту южного перехода и международные правила для военных кораблей, следующих через Суэц.

А вслед за нами пресс-служба Балтийского флота официально сообщала, что экипажи двух подводных лодок, приписанных к Тихоокеанскому флоту, отработали курсовые задачи Л-1 и Л-2. Такие задачи является обязательными и последовательными этапами в подготовке экипажей подводных лодок. А Л-2 - непреложная часть подготовки ПЛ и ее экипажа к выполнению задач по предназначению. Подводники в обязательном порядке отрабатывают Л-2 перед дальним походом...

Фото: mil.ru

Напомним, что ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский", построенная на Адмиралтейских верфях, принята в состав ВМФ России в ноябре 2019 года. В октябре 2020-го принят "Волхов". А всего для Тихоокеанского флота запланировано шесть подводных лодок проекта 636.3. К первым двум уже этой осенью, в ноябре, добавится третья - "Магадан".

Четвертый корабль этой серии под названием "Уфа" будет передан в состав флота в 2022 году, заявил на МВМС-2021 генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков.

Таким темпам строительства нельзя не порадоваться. Но сам собой возникает вопрос: когда же эти новые корабли и подводные лодки на деле вольются в состав Тихоокеанского флота? Не в заочных приказах о зачислении на довольствие, а реальным участием в боевой службе на наших восточных рубежах? Ведь их для этого проектировали и строили, а из бюджета выделяли и выделяют немалые средства.

Уже через месяц, вслед за Военно-морским салоном, в Петербурге состоится Военно-морской парад. Если и там окажется "Гремящий", меня не удивит реакция профессионалов: "Новый корвет заждались на ТОФе, а он отирает борта в Петербурге…"