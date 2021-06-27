Югра готова стать пилотом по внедрению закона о социальном бизнесе

Новости

Умер актер Александр Чутко - дон Рэба из "Трудно быть богом" 13:05
Госдума планирует сэкономить до 180 млн рублей на гостиницах для депутатов 13:02
В Подмосковье за сутки выявили 2608 новых случаев COVID-19 12:49
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек 12:35
Россияне стали чаще отказываться от оформления ипотеки 12:35
Москвичей предупредили о урагане с дождем 12:32
Более полумиллиона человек в 52 городах посетили агитпоезд Минобороны 12:23
Введены в график пригородные поезда Белорусского направления МЖД 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 6 723 новых случая COVID-19 11:37
В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей 11:28
СК начал проверку по факту падения дерева на москвичку 11:15
В России с 1 июля изменится порядок зачисления пенсий и соцвыплат 11:03
На Белорусском направлении МЖД затруднено движение поездов 10:38
Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена на стартовый стол Байконура 09:52
В Москву идет похолодание 09:41
Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на отдых этим летом 09:08
Трамп напомнил о хороших отношениях с Путиным 08:50
Хорват Перишич заболел COVID-19 перед матчем с Испанией на Евро-2020 08:10
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком 07:43
Волков проиграл Гану в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе 07:22
Июль начнется с аномально теплой погоды в России 06:25
Россиян предупредили об опасности петрушки и сельдерея 05:52
Трамп сравнил выборы в США с голосованием на Украине 05:22
Уровень Амура у Благовещенска на 54 см превысил отметку опасного явления 04:40
Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 04:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
27.06.2021 12:48
Рубрика: Власть

Югра готова стать пилотом по внедрению закона о социальном бизнесе

Самые успешные социальные предприниматели Урала, Татарстана и Москвы, признанные эксперты в сфере бизнеса и представители власти собрались в Ханты-Мансийске на слет "СоциоДрайв-2021".

В общей сложности более 200 участников. Кто такой социальный предприниматель, чем он отличается от обычного? Тот, чей бизнес направлен, прежде всего, на решение социальных проблем, получение выгоды для него не стоит на первом месте. Но при этом эти люди, как правило, уже научились зарабатывать деньги. И вложение средств в проекты помощи становится своего рода их миссией. Есть, к примеру, в Югре центр для детей с особенностями развития "КадиКу", в Нижневартовск. Где помогают детям с различными ментальными нарушениями и с детьми со сложностями в развитии, к которым нужен индивидуальный подход. Есть семейный центр здоровой беременности и раннего развития "Музыка сердца" в Пыть-Яхе. В нем помогают мягко и гармонично развивать эмоциональный интеллект малышей еще во внутриутробном периоде, готовит мам к благополучным родам без страха и к осознанному материнству.

Фото: iStock
В Югре запустили проект, развивающий здоровую конкуренцию в бизнесе

Сегодня в округе уже около 15 процентов сектора социального предпринимательство передано в частные руки.

- Это непростая стезя, где работа строится на отношениях с людьми, понимании их потребностей. Только пропуская их через себя, можно получить в таком деле качественный результат, - отметил заместитель губернатора Югры Роман Генкель. - И тем не менее оборот социального бизнеса в Югре составляет уже порядка 2,7 миллиарда рублей. Это серьезный бизнес. Те идеи, которые "генерят" предприниматели в социальной сфере, новации и подход очень творческие и душевные.

Как сообщила, общаясь с участниками форума губернатор Югры Наталья Комарова, округ принял предложение Общественной палаты России стать пилотом по разработке модельного регионального закона о социальном предпринимательстве. Глава Югры призвала собравшихся открыто рассказать о проблемах, чтобы новый закон в результате стал эффективным, чтобы в него были включены нормы действенной поддержки и сопровождения предпринимателей. Наталья Комарова подчеркнула, что во многих сферах без участия социальных предпринимателей уже невозможно выполнить важные общественные задачи.

- Социальный бизнес - это такая система взаимодействия власти, предпринимателей и граждан, которая формирует общественные отношения и настроения. Мы в Югре не один год системно занимаемся темой социального предпринимательства. В регионе с 2016 года в два раза увеличилась доля присутствия негосударственных поставщиков на рынках услуг в социальной сфере - с 23 до 49 процентов. С государственной поддержкой они участвуют в оказании 52 услуг, - подчеркнула глава Югры.

При этом Наталья Комарова обратила внимание социальных предпринимателей на то, что сегодня очень важно стремиться соответствовать международным стандартам, чтобы можно было тиражировать свою деятельность и выходить на внешние рынки.

При этом руководитель регпроектов Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Евгений Рахновский рассказал о самых первых проектах югорчан, которые фонд поддержал по итогам конкурса 12 лет назад, когда сам термин "социальное предпринимательство" для большинства был еще непонятен.

- Среди них проект "Веселый войлок", помогающий многодетным матерям освоить надомную работу. Центр бытового обслуживания "Березень", где помогают найти работу инвалидам, благотворительный фонд "Надежда", который помогает решать проблемы приобретения средств реабилитации. С таких проектов все начиналось, и пришло понимание того, что социальное предпринимательство не миф, не просто благая затея, - проекты помощи людям, приносящие прибыль, могут быть воплощены в жизнь. То есть это предприниматели с большой буквы, которые не просто зарабатывают, а вкладывают свои деньги в развитие регионов, - подчеркнул Евгений Рахновский.

Как признает глава Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, в Югре сегодня создана одна из самых мощных комплексных систем поддержки социального предпринимательства. Фонд уже много лет много лет активно сотрудничает с Югрой, реализовав множество совместных проектов.

- Здесь всегда открыты новым идеям, не боятся принимать новаторские подходы к решению проблем. И спасибо социальным предпринимателям, которые выбрали именно этот путь развития, - подчеркнула в своем обращении глава Фонда.Как единодушно признались участники форума, он помог им набраться опыта, познакомиться с актуальными трендами отрасли, найти партнеров, узнать, как получить поддержку государства, работать над продвижением своего бренда и тд.

В тему

Отметим, сегодня в Югре 4,5 тысячи социальных предпринимателей, которые реализуют свои проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта. Третий год подряд округ занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Югра - лидер в России по привлечению в социальную сферу негосударственных поставщиков услуг и на втором - по числу предпринимателей, получивших статус "социальное предприятие"

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Посол Германии в Киеве: Все боятся войны с Россией
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах
Число погибших в результате обрушения здания в Майами достигло пяти
В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние