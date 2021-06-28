Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка начала ходить

Девятилетняя школьница, которая в конце мая получила ранение в живот во время стрельбы в Екатеринбурге, начала самостоятельно передвигаться по палате.

"Состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести", - сообщили агентству ТАСС в пресс- службе регионального министерства здравоохранения. Ранее девочка находилась на искусственной вентиляции легких, но пятого июня пришла в себя и задышала самостоятельно.

Напомним, 30 мая пьяный местный житель начал палить из нарезного карабина с балкона своей квартиры. Одна из пуль пробила припаркованный во дворе автомобиль, где в тот момент сидела девочка с мамой. Она перенесла операцию. Также пострадал боец Росгвардии - он был ранен в ногу, но не тяжело: после оказания медпомощи его отпустили домой.

Чтобы задержать стрелявшего, силовикам пришлось штурмом брать его жилище. Он арестован до конца июля, он обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "в", "е", "и", а также части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом" и статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".