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29.06.2021 15:14
Рубрика: Культура

Платоновский фестиваль в Воронеже отменил осеннюю программу

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Фейерверк в Белом колодце на XI Платоновском фестивале Фото: Андрей Парфенов Фейерверк в Белом колодце на XI Платоновском фестивале Фото: Андрей Парфенов
Фейерверк в Белом колодце на XI Платоновском фестивале Фото: Андрей Парфенов

Приезд иностранных артистов в сентябре 2021 года не состоится из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Следующий Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже в июне 2022-го.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Напомним, в этом году масштабный культурный форум должен был пройти в три этапа. В апреле Воронеж принял первые в своей истории гастроли балета Большого театра. С 3 по 20 июня удалось провести мероприятия с участием преимущественно российских артистов и коллективов. В этот период в Воронеже также выступили музыканты из Сербии, Греции и США, побывали кураторы фестивалей из шести зарубежных стран.

Другие международные события планировались на осень - когда перемещение по миру, как ожидалось, упростится. Договоренности с иностранными гостями были достигнуты, программа в целом сверстана.

"Но из-за третьей волны COVID-19 приезд участников из многих стран затруднен дополнительными эпидемиологическими требованиями, обязательным карантином и другими условиями, что делает его практически неосуществимым. К тому же в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России и в нашем регионе мы не считаем возможным рисковать здоровьем зрителей и участников. Поэтому, после консультации с руководством Воронежской области, было принято решение завершить XI Платоновский фестиваль в июне", - сообщили в дирекции.

События, которые должны были состояться в Воронеже в сентябре, по возможности перенесут на июнь 2022 года. Это интересные европейские спектакли, концерты зарубежных музыкантов, международный театральный парад, опен-эйры в Рамони и Зеленом театре.

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