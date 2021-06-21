В Воронеже завершилась летняя часть Платоновского фестиваля-2021

Камерный концерт скрипачки Алены Баевой и пианиста Вадима Холоденко стал финальным событием Платоновфеста в июне. Если к осени границы откроют, в сентябре в Воронеже выступят остальные - иностранные - участники.

Алена и Вадим представили три сочинения для скрипки и фортепиано, которые исполняются незаслуженно редко. Си-минорные рондо Шуберта и соната Респиги, Вторая соната Шумана в ре миноре - программа получилась технически сложной и жизнеутверждающей.

За рубежом Баеву и Холоденко представляют как музыкантов из России. Хотя он - гражданин Украины, ее игру называют "не похожей на русскую", живут супруги в Люксембурге, а гастролируют по всему миру.

- Вадим учился в Московской консерватории с 17 лет у Веры Горностаевой. Поэтому, безусловно, он носитель русской школы, в Европе и Америке его очень часто называют русским пианистом, - рассказала Алена Баева. - Я определяю себя, безусловно, русским человеком: на этом языке говорю, читаю книги, общаюсь с людьми. И музыкальную базу мне дал представитель советской школы - профессор Эдуард Грач. Правда, был период протеста. Я училась у этого педагога с десяти лет, к 17 годам знала практически все, что он предпочитает, чего хочет добиться от меня. И поэтому какое-то время специально искала другие средства выражения кроме яркости, "концертности" подачи - того стиля, который является сильной стороной учеников Грача. Например, играла все очень мягко, тихо (и до сих пор люблю так делать). Грач позволяет ученикам двигаться по своему пути. Мне часто говорят, что я не похожа на русскую скрипачку. Не знаю, что они имеют в виду.

Алена Баева играла на скрипках едва ли не всех великих мастеров прошлого - Страдивари, Амати, Гварнери, Гваданини… Последние три года ее основной инструмент - скрипка Гварнери 1738 года. Смычок тоже старинный, французский.

Сейчас мастера тоже научились потрясающе делать скрипки и виолончели, признает Баева:

- Я играла и играю на современной копии Гварнери. Она замечательно звучит в зале, очень мощно. Но мне не хватает того, что дает сам инструмент. В старинных скрипках, как это ни парадоксально, необъяснимо с физической точки зрения, - есть душа. Можно сказать, что современные инструменты дают возможность делать что-то для них, с ними в принципе любую краску можно создать. Но старинные инструменты - еще и сами предлагают что-то. За ними очень интересно следовать. Они по-разному ведут себя в залах. У Страдивари по сравнению с Гварнери звук гораздо мягче - он округлый, объемный, очень благородный и теплый. Гварнери гораздо сфокусированнее, жестче, иногда ярче. Инструменты этого мастера часто сделаны небрежно, немножко несимметрично, какие-то детали - явно наскоро. Но в них есть что-то неуловимое. И я рада, что могу дарить людям уникальные моменты звучания. Классическое искусство никогда не повторяется.

Несмотря на пандемию и перенос многих концертов и фестивалей, скрипачка много гастролирует, в том числе по России. За кулисами ее ждет четырехмесячная дочка. Двух старших детей Алена тоже когда-то возила с собой. В отличие от многих женщин-солисток, она не намерена делать в профессиональном развитии "перерыв на материнство".

- Все познается опытным путем. Я была уверена, что дети мобильны и их можно взять с собой на концерт, что до определенного возраста им кроме мамы рядом ничего особенно не нужно. И в принципе со всеми тремя это подтвердилось. Теперь старшие ходят в школу, приходится их оставлять. Но когда я дома - а я стараюсь в общей сложности неделю, а то и две в месяц точно быть дома - то я просто целый день мама. И будучи в отъезде, тоже включена во все их дела, как любая мама, - подчеркнула Алена Баева. - У Клары Шуман было восемь детей, и я раньше все думала, как же она управляется, у нее была блистательная карьера пианистки. Сейчас читаю дневники ее дочки. Оказалось, что Кларе очень повезло. После смерти Роберта две старшие дочери за всем следили, она гастролировала, а летом семья воссоединялась. Непростая работа, но мне везет.

Платоновский фестиваль в 2021 году проходит в три этапа. В апреле состоялись гастроли балета Большого театра. С 3 по 20 июня в Воронеже побывало более 500 участников из девяти стран, прошло 42 показа спектаклей, пять академических концертов и опен-эйр "Музыка мира в Белом колодце".

Отдельным проектом стал цикл из четырех перформансов "Платонов - 2021", созданных специально для фестиваля. На площадке 1900 (пространство "Винзавод") бесплатно показали видеозаписи пяти немецких спектаклей в рамках Года Германии в России.

Впервые в России на фестивале собрали "региональный кейс" - отдельную программу из воронежских спектаклей. Помимо обычных зрителей, их оценили кураторы культурных форумов из Армении, Белоруссии, Болгарии, России, Румынии, Хорватии и Эстонии. Возможно, итогом знакомства станет приглашение местных театров на фестивали в РФ и за рубежом.

На книжной ярмарке на Советской площади была представлена продукция 144 независимых издательств. Лауреатом Платоновской премии 2021 года стал композитор Леонид Десятников.

Фестивальные события посетило более 36 тысяч человек.

Кстати

Выставки Платоновского фестиваля продолжают работу. Картины Виктории и Павла Никоновых можно бесплатно увидеть в зале на ул. Кирова, 8 до 27 июня. Фотографии советского классика Аркадия Шайхета и живопись авангардистов из объединения "Бубновый валет" доступны в музее имени И. Крамского до 25 июля (купить билет можно в электронном виде либо только за наличные в кассе).