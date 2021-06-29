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Вышел русский трейлер хоррора со звездами "Доктора Кто" "Цензор"

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    29.06.2021, 14:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале появился локализованный трейлер британского хоррора "Цензор" (Censor), получившего высокие и высочайшие оценки специалистов. Рецензенты отмечают несомненную жуткость фильма и умелое воссоздание авторами атмосферы жанровых лент 80-х.

Фото: youtube.com/ MAPPA CHANNEL
Вышел трейлер брутального аниме "Человек-бензопила"

Синопсис следующий: "Чопорная Инед трудится в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории B, оберегая публику от кровавых деталей. Женщине обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то слэшером". И в целом все идет ровно, но вот однажды очередной сумрачный фильм напоминает героине о событиях собственного прошлого, "а играющая в нём актриса кажется очень похожей на пропавшую сестру Инед"….

Режиссер и соавтор сценария - 39-летняя кинематографист из Уэльса Прано Бэйли-Бонд.

В ролях: Нив Алгар ("Гнев человеческий", "Викинги"), Майкл Смайли ("Черное зеркало", "Доктор Кто", "Лобстер"), Николас Барнс ("Доктор Кто", "Корона"), Винсент Франклин ("Банан", "Огурец"), Софи Ла Порта ("Четыре свадьбы и одни похороны"), Адриан Шиллер ("Доктор Кто", "Пустая корона"), Клер Холман ("Корона"). Эндрю Хавилл ("Шерлок", "Доктор Кто"), Фелисити Монтегю ("Дневник Бриджит Джонс").

Российская премьера - 22 июля.

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