Вышел русский трейлер хоррора со звездами "Доктора Кто" "Цензор"

На YouTube-канале появился локализованный трейлер британского хоррора "Цензор" (Censor), получившего высокие и высочайшие оценки специалистов. Рецензенты отмечают несомненную жуткость фильма и умелое воссоздание авторами атмосферы жанровых лент 80-х.

Синопсис следующий: "Чопорная Инед трудится в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории B, оберегая публику от кровавых деталей. Женщине обидно, когда она читает в газетах, что цензоры плохо работают, а очередное убийство было спровоцировано каким-то слэшером". И в целом все идет ровно, но вот однажды очередной сумрачный фильм напоминает героине о событиях собственного прошлого, "а играющая в нём актриса кажется очень похожей на пропавшую сестру Инед"….

Режиссер и соавтор сценария - 39-летняя кинематографист из Уэльса Прано Бэйли-Бонд.

В ролях: Нив Алгар ("Гнев человеческий", "Викинги"), Майкл Смайли ("Черное зеркало", "Доктор Кто", "Лобстер"), Николас Барнс ("Доктор Кто", "Корона"), Винсент Франклин ("Банан", "Огурец"), Софи Ла Порта ("Четыре свадьбы и одни похороны"), Адриан Шиллер ("Доктор Кто", "Пустая корона"), Клер Холман ("Корона"). Эндрю Хавилл ("Шерлок", "Доктор Кто"), Фелисити Монтегю ("Дневник Бриджит Джонс").

Российская премьера - 22 июля.