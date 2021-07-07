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07.07.2021 07:45
Рубрика: Происшествия

Родственников жертв крушения Ан-26 доставят в Палану

Текст: Ольга Коваль

Родные погибших при крушении самолета Ан-26 в Камчатском крае будут доставлены в Палану. Перевозку за свой счет организует АО "Камчатское авиапредприятие" - та самая компания, которой принадлежало разбившееся воздушное судно.

Фото: МЧС России
Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Как сообщил "Интерфаксу" глава компании Алексей Храбров, людей в поселок и обратно доставят не отдельным бортом, а попутными рейсами. Он отметил, что пока обращений от родственников погибших не поступало.

Уже известно, что большинство пассажиров Ан-26 были жителями Паланы. С ними вместе возвращалась домой и глава поселка Ольга Мохирева.

Напомним, самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, пропал с радаров днем 6 июля. Спустя несколько часов его обломки обнаружили в районе сопки Пятибратка, расположенной в четырех километрах от Паланы. На борту воздушного судна находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

Спасателям удалось обнаружить тела девяти человек, их уже подняли из воды. Поисковая операция продолжается.

Причины катастрофы предстоит выяснить комиссии Росавиации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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