Открыто движение по всей Центральной кольцевой автодороге

Президент России Владимир Путин открыл движение на всем протяжении Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Новая трасса проложена в обход столицы и сокращает время в пути между разными точками Подмосковья.

ЦКАД по праву называют мегапроектом. Его полная длина - 336 км, дорога проходит в Подмосковье на удалении в 50 км от МКАД параллельно "малой бетонке" А-107, она пересекает 13 федеральных трасс, забирая на себя значительную часть транзитного потока. ЦКАД - одна из самых современных скоростных трасс в Европе, а также первая в России умная дорога с развитой интеллектуальной транспортной системой (ИТС) и оборудованной системой взимания платы "Свободный поток" (Free-flow).

Для того чтобы замкнуть ЦКАД, была построена развязка на пересечении нового кольца и трассы M-5 "Урал", а также 25 км магистрали от Калужского (М-3) до Симферопольского (М-4) шоссе. Кроме того, были завершены работы на пересечении ЦКАД и М-10 ("старой" Ленинградки). "ЦКАД - не просто масштабнейший проект автодорог Московского региона, - ранее отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Новое кольцо разгрузит трассы от транзитного транспорта и станет основной опорой сети скоростных автодорог российского и международного значения".

ЦКАД кардинально изменит логистику грузов в европейской части России. По оценкам экспертов, с появлением ЦКАД в Подмосковье возникнет 200 тысяч новых рабочих мест.

Проект даст развитие и экологии, и экономике Подмосковья, уверен губернатор Московский области Андрей Воробьев. "Бетонка" была очень опасной дорогой. Теперь передвижение станет комфортным и удобным, частично будет разгружен МКАД", - подчеркивал глава региона.

Всего при создании нового кольца было построено 55 мостов, 144 путепровода, семь экодуков (мест для пересечения животными автодороги) и 19 пешеходных переходов. На трассе установлены 192 камеры фото- и видеофиксации. Общая протяженность шумозащитных экранов вдоль населенных пунктов - 60 км. В работах одновременно участвовали до 15 тысяч человек и более трех тысяч единиц техники. Стоимость строительства магистрали превысила 340 млрд рублей.

Для финансирования строительства было заключено два долгосрочных инвестиционных соглашения с привлечением до 15% заемного капитала и два концессионных соглашения, в которых доля кредитов дошла до половины.

Центральная кольцевая автомобильная дорога - одна из самых современных скоростных трасс в Европе

Полная стоимость ЦКАД - 341,2 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей - средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Инвесторы вложили 96,66 млрд рублей. Их вложения окупятся за счет платы за проезд по новой трассе. Среди тех, кто финансировал строительство ЦКАД, - Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, национальный институт развития ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций.

Всего в России плата за проезд на участках дорог федерального и регионального значения взимается в 15 регионах. Среди них Краснодарский край, Санкт-Петербург, Удмуртия, Воронежская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тверская и Тульская области, а теперь и Москва. Общая протяженность платных автотрасс превышает две тысячи километров.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Должны были закончить в 2019 году, но сроки несколько раз пришлось перенести. Дорожникам потребовалось переложить 878 инженерных сетей и коммуникаций на всем протяжении трассы. "ЦКАД - знаковый объект для всей страны, - говорил Марат Хуснуллин. - Часть участков было сдано раньше срока. Чтобы успеть переложить газопроводы и другие коммуникации в тех местах, где они пересекаются с новой трассой, пришлось изменить законы. Если бы к этому не подключилось руководство страны, мы бы не сдали ЦКАД так быстро".

При подготовке к строительству одной из развязок на ЦКАД-5 в 2015 году были найдены два уникальных сфероконечных шлема XVI века, периода правления Ивана Грозного. Археологические работы проводились на месте древнего селища "Игнатьево-2" - ныне город Звенигород. Раскопки были организованы Институтом археологии РАН по инициативе "Автодора". Шлемы, по мнению ученых, имеют огромную историко-археологическую ценность. Такие находки обнаруживают раз в сто лет. Помимо шлемов были найдены многие предметы русского быта, элементы вооружения и снаряжения коня и всадника. В 2016 году найденная археологическая коллекция была передана на хранение в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и выставлялась в музейной экспозиции.

Идея создания новой трассы появилась в 2005 году. Одной скоростной дорогой решили соединить основные вылетные магистрали и разгрузить столичные улицы от транзитного транспорта.

Проектирование Центральной кольцевой автомобильной дороги началось в 2008 году. Строительство ЦКАД стартовало в 2014 году.

341,2 миллиарда рублей составляет общая стоимость проекта, из них за счет средств ФНБ профинансировано 44% общих затрат, за счет инвесторов - 27,7% стоимости проекта, возврат привлеченного финансирования будет обеспечен за счет доходов от сбора платы за проезд

Введенный в строй ЦКАД - это четыре полосы движения, отсутствие перекрестков, обходы населенных пунктов. При движении по новой трассе время транзита между радиальными шоссе может сократиться в несколько раз, сообщили в ГК "Автодор".

Разрешенная скорость движения - 110 км/ч, в то время как на автомобильной дороге А-107 средняя скорость движения 60 км/ч.

С начала эксплуатации ЦКАД в ноябре 2020 года через рамки взимания платы проехали 19,2 млн автомобилей (по данным на 7 июля 2021 г.), из них 18,6 млн в 2021 году. Среднее количество проездов грузовых транспортных средств за сутки возросло на 250% с 12 099 в январе до 42 275 на начало июля.

Заплатить придется за проезд по 260 км ЦКАД. Тариф при использовании транспондера для легковых машин составит 2,5 рубля за километр, для грузовых - около 8 рублей. Без такого устройства придется заплатить вдвое больше. Взимание платы не предполагает остановку перед шлагбаумом - автоматика первой в России трассы, на которой реализована система "Свободный поток", сама считывает номера машин и выставляет счет. Водителям рекомендуется заранее сделать авансовый платеж на сайте дороги. Кстати, каждый второй водитель пользуется транспондером - доля использования гаджета с 45% по итогам 2020 года увеличилась до 56%.

На ЦКАД используется автоматическая система управления дорожным движением. Вся дорога просматривается камерами, датчиками и сенсорами. Это позволяет моментально заметить аварию или неисправную машину, остановившуюся на обочине или в полосе движения и отправить к ней аварийного комиссара. Он окажется на месте максимум через 10-15 минут, поможет оформить ДТП, устранить мелкие неисправности или же вызовет эвакуатор. Аварийных комиссаров, которые работают на платных трассах, за первые пять месяцев 2021 года вызывали более 15 тысяч раз, чаще всего для оказания технической помощи, рассказали "РГ" в госкомпании "Автодор".