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09.07.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

Губернатор: Спасатели не могут собрать обломки Ан-26 на сопке у Паланы

Текст: Ольга Коваль

Спасателям до сих пор не удалось подобраться к обломкам Ан-26, найденным на склоне сопки Пятибратка вблизи поселка Палана. Об этом рассказал ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что воздушное судно потерпело крушение после столкновения с прибрежной скалой. Часть обломков нашли на крутом склоне, а часть - в водах залива Шелихова.

По словам главы региона, в пятницу в районе Пятибратки работают четыре вертолета, однако из-за сильного ветра приземлиться им не удается. Добраться по земле спасатели тоже не могут. Осмотр территории проводится пока только с помощью квадрокоптера.

Обследование береговой линии продолжается. Со вчерашнего дня к поискам тел погибших и обломков подключились водолазы. Но их работу очень затрудняет сильная приливная волна. Разница между приливом и отливом здесь составляет восемь метров в высоту, поэтому погружения происходят только в промежутке между приливом и отливом.

- Продолжается подъем обломков самолета, вчера был поднят большой объем. Там же находятся фрагменты тел, говорить о точном количестве найденных не представляется возможным из-за их повреждения, - рассказал Солодов.

Самолет Ан-26, выполнявший регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля во время захода на посадку примерно в четырех километрах от пункта назначения. 28 человек, находившиеся на борту, погибли.

Часть тел достали из воды, поиски остальных погибших продолжаются.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Причины трагедии выясняет специальная комиссия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы Крушение Ан-26 на Камчатке

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