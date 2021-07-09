Вышел трейлер комедии с Джуно Темпл и Гордон-Левиттом "Мистер Корман"

Сервис AppleTV представил на своем YouTube-канале трейлер многосерийной драмедии "Мистер Корман" (Mr. Corman) - с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли. Он же выступает режиссером проекта - вместе с Авророй Герерро ("13 причин почему"). Плюс Джозеф сосценарист и сопродюсер шоу.

Гордоно-Левитт играет Джоша Кормана, который мечтал стать музыкантом, но работает школьным учителем, встречая на пути непрекращающуюся череду разочарований - начиная от расставания с невестой. Далее - тревоги, одиночество, сомнения в себе и всё такое прочее.

Создатели описывают свой сериал как "мрачный, смешной, странный, красивый и глубоко копающий".

В других ролях: Артуро Кастро ("Брод Сити", "Нарко", "Силиконовая долина"), Дебра Уингер ("Товарищ детектив", "Офицер и джентльмен"), Логик ("Рик и Морти"), Майкл Монкс ("Друзья", "Доктор Сон"), Шеннон Мари Вудворд ("Мир Дикого Запада") и Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Винил"), Хьюго Уивинг.

Премьера - 6 августа.