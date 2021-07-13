- Статья адресована не только жителям России и Украины, но и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины.

- Началась активная работа по проекту "Анти-Россия", это вызывает беспокойство.

- Проект "Анти-Россия" связан не только с Украиной, он начался еще в XVII-XVIII веке в Речи Посполитой.

- Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией, но тем, кто выступает за это, не дают шансов на легальную политическую работу.

- Любая страна имеет право выбирать свой путь, но свобода каждого ограничена свободой других и нужно подумать о самоограничениях: если создаются угрозы в сфере безопасности, то надо понять, что с этим делать.

- Триединство нашего народа никуда не делось и не денется.

- Украинские правители приходят к власти под одними лозунгами, затем перекрашиваются, как хамелеоны, и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти.

- Россия полностью выполнит обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины.

- "Нормандский формат" - политическая площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины, и не имеет ничего общего с коммерческими проектами "Северный поток", "Северный поток-2" или транзитом газа через Украину.

- Россия никого не затягивает в союзы, нет цели кого-то принуждать к какому-то образу действий, Москва ищет компромиссы - важно, чтобы не создавались проблемы и угрозы.

- Москву беспокоит военное освоение территории Украины.

- Россия будет по-партнерски работать со всеми соседями и друзьями.