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13.07.2021 23:55
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное

Текст: Кира Латухина
Президент в Санкт-Петербурге ответил на вопросы по своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". "Российская газета" публикует главные тезисы выступления Владимира Путина.
Фото: ТАСС/ youtube.com Фото: ТАСС/ youtube.com
Фото: ТАСС/ youtube.com

- Статья адресована не только жителям России и Украины, но и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин объяснил замысел статьи "Об историческом единстве русских и украинцев"

- Началась активная работа по проекту "Анти-Россия", это вызывает беспокойство.

- Проект "Анти-Россия" связан не только с Украиной, он начался еще в XVII-XVIII веке в Речи Посполитой.

- Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией, но тем, кто выступает за это, не дают шансов на легальную политическую работу.

- Любая страна имеет право выбирать свой путь, но свобода каждого ограничена свободой других и нужно подумать о самоограничениях: если создаются угрозы в сфере безопасности, то надо понять, что с этим делать.

- Триединство нашего народа никуда не делось и не денется.

- Украинские правители приходят к власти под одними лозунгами, затем перекрашиваются, как хамелеоны, и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти.

- Россия полностью выполнит обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин: Украина создавалась за счет России

- "Нормандский формат" - политическая площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины, и не имеет ничего общего с коммерческими проектами "Северный поток", "Северный поток-2" или транзитом газа через Украину.

- Россия никого не затягивает в союзы, нет цели кого-то принуждать к какому-то образу действий, Москва ищет компромиссы - важно, чтобы не создавались проблемы и угрозы.

- Москву беспокоит военное освоение территории Украины.

- Россия будет по-партнерски работать со всеми соседями и друзьями.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Отношения России и Украины

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