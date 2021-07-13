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Валерий Гаркалин рассказал о чувстве юмора Владимира Меньшова

Новости
    13.07.2021, 10:37
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости

Актёр Валерий Гаркалин, исполнитель сразу нескольких ролей в культовой фарсовой комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли", в ходе программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" поделился воспоминаниями о работе со знаменитым режиссёром.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, он вспомнил о необычном чувстве юмора народного артиста РСФСР.

Гаркалин рассказал, что во время съёмок "добивался любви Меньшова как мог". На жалобы актёра о невзаимности его любви к Меньшову Инна Чурикова, к которой в гримёрку Гаркалин ходил пить чай, она предложила "бежать к нему" и немедленно признаться в любви. Что тот и сделал.

"Смотрю - как раз в это время по гулкому коридору "Мосфильма" идет Меньшов. Я ему крикнул: "Вы не любите меня!" Он мне потом рассказывал, что, когда это услышал, подумал, что я сошел с ума, переработал: всё-таки в этом фильме у меня была большая роль, не одна, а сразу несколько. Он упал на колени и стал мне подыгрывать - как настоящий, подлинный артист. Сказал: "Я тебя люблю! Как мне доказать свою любовь?" И пополз к моим ногам", - рассказал Гаркалин.

Актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, лауреат "Оскара" (за фильм "Москва слезам не верит") Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни 5 июля от последствий коронавируса, которым заболел в июне. 8 июля его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы - рядом с могилой Василия Ланового.

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