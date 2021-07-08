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Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище

Новости
    08.07.2021, 16:33
Текст:   Олег Усков

Советского, российского актера и режиссера Владимира Меньшова, постановщика оскароносной мелодрамы "Москва слезам не верит", похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Рядом - могила скончавшегося в январе от коронавируса актера Василия Ланового.

Похоронам предшествовала двухчасовая церемония прощания с артистом в Центральном доме кинематографистов, на которой присутствовали вдова - актриса Вера Алентова, дочь - актриса и телеведущая Юлия Меньшова, внук - актер Андрей Гордин, произнесший трогательную речь, друзья, коллеги, поклонники бесконечного таланта артиста.

Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса. Также ранее с COVID была госпитализирована и Алентова. Она уже вернулась домой.

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