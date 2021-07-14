Фанаты Marvel показали, как выглядит Тор-Аллигатор

В сериале "Локи" студия Marvel представила много альтернативных версий известных персонажей.

Но больше всего внимания среди поклонников кинокомиксов получил Локи-Аллигатор в смешной шапочке с рогами - на время он стал для фэндома основой для множества мемов. Что-то похожее в свое время в кругах фанатов "Звездных войн" происходило вокруг "малыша Йоды".

Известный художник Bosslogic справедливо предположил, что если уж среди рептилий есть свой бог обмана и хитрости, то должен быть и повелитель грома - и представил на суд общественности арт Аллигатора Тора (или АллигаТора).

Аудитории работа иллюстратора понравилась, за 8 часов она набрала почти 90 тысяч положительных оценок.

В комментариях же пользователи пишут, что с удовольствием бы посмотрели кроссовер "Зверополиса" с MCU.

Первый сезон "Локи" подошел к концу, но шоу будет продолжено. Благодаря ему стало известно, кто заменит Таноса на посту главного суперзлодея Marvel.

С рецензией можно ознакомиться здесь.