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Фанаты Marvel показали, как выглядит Тор-Аллигатор

Новости
    14.07.2021, 20:29
Текст:   Богдан Бобров

В сериале "Локи" студия Marvel представила много альтернативных версий известных персонажей.

Фото: Предоставлено Viasat
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей

Но больше всего внимания среди поклонников кинокомиксов получил Локи-Аллигатор в смешной шапочке с рогами - на время он стал для фэндома основой для множества мемов. Что-то похожее в свое время в кругах фанатов "Звездных войн" происходило вокруг "малыша Йоды".

Известный художник Bosslogic справедливо предположил, что если уж среди рептилий есть свой бог обмана и хитрости, то должен быть и повелитель грома - и представил на суд общественности арт Аллигатора Тора (или АллигаТора).

Аудитории работа иллюстратора понравилась, за 8 часов она набрала почти 90 тысяч положительных оценок.

Фото: twitter.com/ HalleBailey
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В комментариях же пользователи пишут, что с удовольствием бы посмотрели кроссовер "Зверополиса" с MCU.

Первый сезон "Локи" подошел к концу, но шоу будет продолжено. Благодаря ему стало известно, кто заменит Таноса на посту главного суперзлодея Marvel.

С рецензией можно ознакомиться здесь.

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