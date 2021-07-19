У экранизации The Last of Us будет беспрецедентный бюджет

Экранизацию игры The Last of Us, создаваемую совместными усилиями шоураннера Крэйга Мазина и режиссёра Кантемира Балагова, уже окрестили не иначе как "монструозной".

Более того, он, судя по всему, будет самым крупным телепроектом, когда-либо снимавшимся в Канаде. Такое мнение высказал президент профсоюза актёров и работников кино IATSE 212 Calgary Дэмиан Петти.

К съёмкам готовились полгода, сам процесс займёт год, а стоимость каждой серии "значительно превысит восьмизначные суммы", приводит слова Петти WiredupReport.

Отметим, в первом сезоне будет 10 эпизодов. Съёмки стартовали в начале текущего месяца.

Ранее стало известно, что одну из ролей исполнит Джеффри Пирс - актер, озвучивавший игру.