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У экранизации The Last of Us будет беспрецедентный бюджет

Новости
    19.07.2021, 19:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Экранизацию игры The Last of Us, создаваемую совместными усилиями шоураннера Крэйга Мазина и режиссёра Кантемира Балагова, уже окрестили не иначе как "монструозной".

Фото: kinopoisk.ru
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Более того, он, судя по всему, будет самым крупным телепроектом, когда-либо снимавшимся в Канаде. Такое мнение высказал президент профсоюза актёров и работников кино IATSE 212 Calgary Дэмиан Петти.

К съёмкам готовились полгода, сам процесс займёт год, а стоимость каждой серии "значительно превысит восьмизначные суммы", приводит слова Петти WiredupReport.

Отметим, в первом сезоне будет 10 эпизодов. Съёмки стартовали в начале текущего месяца.

Ранее стало известно, что одну из ролей исполнит Джеффри Пирс - актер, озвучивавший игру.

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