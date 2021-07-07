В сериале по игре The Last of Us будет 10 серий, съемки уже начались

В сериале по популярной компьютерной игре The Last of Us, которым занимается HBO, будет 10 серий, рассказал шоураннер проекта Крэйг Мазин.

При этом он не уточнил, насколько полно в первом сезоне будет раскрыт сюжет игры, передаёт GamesRadar. При этом, как сообщалось ранее, история в сериале будет несколько отличаться от оригинальной.

Напомним, режиссёром пилота назначен россиянин Кантемир Балагов ("Теснота", "Дылда"). Также шоу будет снимать Али Аббаси ("Шелли", "На границе миров").

Главные роли исполнят звезды "Игры престолов" Изабелла Рамзи и Педро Паскаль. Также в касте - звезда последнего "Терминатора" Гэбриел Луна.

Съёмки уже стартовали. Премьера ожидается не ранее 2022 года.