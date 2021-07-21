Театр юного зрителя СамАрт отметил 90-летие

Театр безлюден. А ведь еще недавно его большой зал был наполовину (ох уж эти ковидные ограничения!) заполнен зрителями и доверху - песнями, шутками, перевоплощениями. В мюзикле режиссера Сергея Куранова была занята вся труппа, со сцены звучали оперные и эстрадные хиты, перемежаясь отсылками из разных спектаклей театра. Средь бела дня в СамАрте давали "Карнавальную ночь".

Спектакль, подготовленный к юбилею декабря 2020-го, из-за пандемии перенесли на полгода, отчего театр "выиграл" у возраста немного времени. О времени, творчестве и планах корреспондент "РГ" и поговорила под занавес с директором Самарского театра юного зрителя Сергеем Соколовым.

Сергей Филиппович, в связи с эпидемиологическими ограничениями подстановка "Карнавала" наверняка была жаркой?

Сергей Соколов: Конечно, мы ведь должны были играть свой основной репертуар, прерывая работу театра на периодические болезни актеров. В начале июня буквально с колес отыграли спектакль "Маугли" на Всероссийском фестивале театрального искусства для детей в Крыму. Стали его лауреатами, а композитор Василий Тонковидов признан победителем в номинации "Сказочный музыкант". И потом труппа вернулась в Самару и продолжила репетиции "Карнавала". В большом зале мы создали почти домашнюю обстановку, поставили маленькие столики со светильниками. По-моему, это был красивый театральный капустник, который обычно является закрытым мероприятием. А тут мы решили пригласить на него зрителей, и те откликнулись и билетами, и аплодисментами. Из старых-старых капустников ведь и популярный КВН вышел - шутки про себя на Руси всегда любят.

В чем, на ваш взгляд, измеряется история театра - количеством народных артистов или числом зрителей?

Сергей Соколов: Значимыми событиями, которых у нас за 90 лет было много. Ведь каждое десятилетие заметно меняется творческий состав, а через 30 лет - полностью. И каждое поколение привносит свое. Измеряется и постановками - в среднем четыре премьеры в год, то есть за 90 лет - 430 новых спектаклей, которые посетили 10 миллионов зрителей. Ну и, конечно, в творческой математике нельзя не сказать о доходах. Как во всяком детском театре билеты у нас недорогие, но нам удается и зарабатывать, поскольку до недавнего времени спектакли шли сразу в трех залах. А что у нас происходит в Новый год?

Голливуд отдыхает?

Сергей Соколов: А мы работаем по 120 елок...

Что вы делаете в театре в такую жару, когда закончились все спектакли?

Сергей Соколов: Включаю в кабинете кондиционер и занимаюсь продолжением любви к театру (смеется). Мы подошли к этим завершающим этапам с хорошим результатом. Хотя, конечно, пандемия внесла коррективы, и тут главное было не потерять актеров, творческих темпов, зрителей. Когда прошлой весной все театры закрыли, мы попали в непростую ситуацию с долгами за купленные билеты. Спасибо правительству Самарской области, которое рассчиталось за нас со зрителями. С августа 2020 года с Ниной Чусовой уже репетировали "Женитьбу Бальзаминова", и 1 октября состоялась премьера спектакля. Но тут заболевают наши актеры, и театр на месяц закрывается. Из-за этого мы не смогли принять комиссию "Золотой маски", на которую планировали представить "Трехгрошовую оперу". Но мы не унываем, сами же видели, какой веселой получилась "Карнавальная ночь".

По количеству сцен и залов самарский ТЮЗ мог бы смело претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса, вы туда заявку подали?

Сергей Соколов: Нет, но работать на трех сценах действительно очень удобно и в творческом, и в финансовом плане, правда, прошлым летом у нас два зала в старом здании забрали на третий этап реконструкции.

Первый - строительство 4-этажного пристроя с артистической гостиницей и гримерками. Второй - зрительский комплекс с залом на 400 мест, карманами для декораций, монтажной площадкой. Сценическое действо в нем может происходить в любой точке пространства. Он возводился по концепции режиссера с мировым именем - народного артиста Латвии Адольфа Шапиро и архитекторов Юрия Харикова и Татьяны Рычковой. А вот начавшийся третий этап будет состоять из реконструкции существующих залов на 250 и 150 мест, а также вспомогательных помещений с универсальной сценической группой. В залах планируется оставить стены, но убрать покрытие и полы, чтобы создать поворотный круг на сцене. Будет также отремонтирован цокольный этаж, в котором появятся новый гардероб, туалетные комнаты и технические помещения. Второй этаж займут служебные помещения, репетиционные залы и студия звукозаписи. А в завершение мы планируем создать внутренний театральный дворик, в котором также можно будет играть спектакли. А под зданием - паркинг.

Новый зал вы вместо заложенных в проекте четырех лет ждали 12. Нет опасений, что из-за всяческих финансовых сложностей финальный этап тоже затянется?

Сергей Соколов: Есть надежда, что реконструкция завершится к 2024 году, ведь наш театр вошел в нацпроект "Культура". Хотя и сейчас наш театр представляет собой большой комплекс. Недавно были гости из Театра Ленсовета и удивились, что им пришлось пройти из арт-гостиницы по нашим помещениям до зрительного зала целый квартал...

Вы действительно замахнулись на целый театральный квартал, вся ваша работа в СамАРТе была сопряжена со стройкой, а сколько лет вы в театре?

Сергей Соколов: В Самаре я, если верить трудовой книжке, с 3 августа 1969 года. Приехал сюда по приглашению тогдашнего главрежа драмы Петра Львовича Монастырского. Была возможность остаться в Москве, но играть под руководством такого мэтра - это честь, и нас из Щепкинского училища на Волгу целый десант прибыл. А в 1978 году уже перешел на работу в куйбышевский ТЮЗ. В 90-е детский театр перебрался из аварийного дома в центре города (сейчас после реконструкции там открылся театр кукол. - Прим. ред.) в новенький кинотеатр "Тимуровец", и с тех пор мы его улучшаем и расширяем.

Я уверен, что скоро к таким возможностям потянутся и талантливые выпускники столичных театральных вузов

Новоселье здесь совпало с 60-летием театра, тогда на 300 рублей в фойе банкетные столы ломились от яств, а потом случился дефолт. И на премию первой "Самарской музы" в 20 тысяч рублей (большие по тем временам деньги) наша актриса Ольга Агапова смогла купить себе только сапоги... Да, актеры никогда богато не жили, у нас и сегодня начинающие получают оклад около 14 тысяч рублей в месяц. Тут главное - любовь.

СамАрт дважды получал главную театральную премию страны "Золотую маску" - это огромный успех для провинциального театра. Но вы придумали свою "Золотую репку" - в пику столице?

Сергей Соколов: Только во благо. В 1994 году СамАрт провел фестиваль театров для детей и молодежи Поволжья, тогда еще названия не было, но приехали не только региональные театры, но и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежные гости - театр "Кикилимон" (Испания) и молодежный театр "Буэндиа" (Куба). В 1997 году фестиваль уже получил название "Золотая репка", символ, разработанный Тонино Гуэрра, и статус "Всероссийский". В 2022 году, надеемся, вирус не помешает, в Самаре пройдет юбилейная - 15-я "Золотая репка".

Личный вопрос

Если бы создавалась глобальная театральная энциклопедия, какие бы три спектакля СамАрт вы туда занесли?

Сергей Соколов: Можно взять и "Конька Горбунка", который был в 1953 году представлен на соискание Сталинской премии, и, наверное, еще много других работ. Но если говорить о моем периоде, то это, несомненно, "Бумбараш", "Мамаша Кураж" и "Фальшивый купон", за которые театр получил "Маску". Хотя как не говорить про "Ревизора" или "На дне"? Каждая работа дорога. Пусть уж выбор сделают завтрашние зрители, которые сегодня подрастают в нашем театре. Именно для них и создается этот огромный театрально-фестивальный комплекс СамАрта. И я уверен, что скоро к таким возможностям потянутся и талантливые выпускники столичных театральных вузов. Москва переполнена, а у нас - простор для таланта и самореализации.

Юбилейные подробности

90 лет Самарского ТЮЗа - это:

33 660 спектаклей;

405 премьер;

10 миллионов зрителей;

14 всероссийских фестивалей-лабораторий театров для детей и молодежи "Золотая репка".