Видео: что посмотреть в выходные на МАКС-2021

XV Международный авиационно-космический салон продолжает свою работу. Бизнес-программа завершена, впереди - дни свободного посещения. Любители авиации смогут увидеть как хорошо знакомые самолеты, вертолеты, БПЛА, так и долгожданные новинки.

Настоящая звезда МАКС-2021 - новый российский одномоторный истребитель Checkmate. На мировом рынке ему предстоит конкурировать с китайскими машинами пятого поколения. Название самолета переводится как "Шах и мат”. В России машина может получить индекс Су-75.

В центре внимания - легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". У этой машины есть все шансы прийти на смену ветерану гражданской авиации - самолету Ан-2. С 2024 года "Байкал” получит гибридную силовую установку с маршевым и электрическим двигателями.

Новый российский самолет МС-21 - настоящая сенсация в сфере гражданской авиации. Он может стать конкурентом ближне- и среднемагистральных лайнеров Airbus и Boeing. Самолет МС-21-310 оснащен российскими двигателями ПД-14, и увидеть его можно будет не только на стоянке, но и в воздухе.

Еще одна яркая новинка - летающая лаборатория на базе Як-40. На борту действует демонстратор гибридной силовой установки со сверхпроводящим электрическим двигателем. Это первая в мире силовая установка такого класса.

Не менее интересные экземпляры представлены и среди вертолетов. Здесь и транспортно-боевая машина Ми-8АМТШ-ВН - самая современная версия легендарного многоцелевого вертолета, разработанная с учетом опыта операции в Сирии. А еще - вертолеты Ка-62, Ми-171А3, "Ансат-М", Ка-32А11М и другие.

И, конечно, любимая всеми гостями часть МАКС - авиашоу. Оценить можно будет как новейшие образцы авиационной техники, так и выступления пилотажных групп.

В этом году на территории авиасалона действует специальный режим посещения, учитывающий рекомендации Роспотребнадзора и правительства Московской области. Доступ посетителей возможен либо по QR-коду, полученному на сайте "Госуслуги”, либо по данным об отрицательном ПЦР-тесте.