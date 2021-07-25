В Сочи все пляжи открылись для купания

В воскресенье в Сочи все пляжи (всего более 180) открылись для купания. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии.

"Они работают в штатном летнем режиме, - говорится в сообщении. - Во время непогоды 24 июля пляжные территории и оборудование не пострадали. Наблюдался точечный выброс древесинного мусора на некоторых локальных участках вблизи рек, но жители и гости курорта неудобств не заметили".

Как уточняется, арендаторы оперативно вывезли мусор, когда пляжи еще были закрыты из-за действия штормового предупреждения.

Сегодня в Сочи достаточно ясная и солнечная погода, без осадков, температура воздуха составляет плюс 28 градусов. Город практически очистили от грязи, нанесенной обильными осадками.

Напомним, 22 июля в Сочи из-за штормового предупреждения закрылись пляжи. Власти предупреждали о том, что в ближайшие двое суток местами ожидаются сильные дожди и смерчи над акваторией Черного моря.

Прогнозы оправдались. В четверг в Сочи прошел смерч, а в пятницу курорт накрыл залповый ливень. В результате затопило участок федеральный трассы в районе Адлера, были затоплены девять улиц, сошли сели, были повалены деревья. К сожалению, не обошлось без жертв. Автомобиль упал с моста в реку Мацеста. Тела трех пострадавших спасатели уже нашли. До сих пор продолжаются поиски ребенка - его судьба пока остается неизвестной.