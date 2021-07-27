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27.07.2021 09:14
Рубрика: Легковые авто

Президент АвтоВАЗа: планов продавать Dacia в России нет

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в большом интервью журналу "Эксперт" ответил на ряд вопросов, касающихся будущего компании и модельного ряда, выпускаемого на заводе в Тольятти. В частности, топ-менеджер пресёк слухи о появлении бренда Dacia в России.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, что российские Renault Logan и Sandero - модели Dacia с шильдиками французского бренда. Lada Largus - первое поколение универсала Dacia Logan MCV. В Тольятти не раз были замечены прототипы третьего поколения румынских "бюджетников". Это вкупе с изменением позиционирования Renault - уход в премиум-сегмент - породило слухи о том, что доступные модели французской марки будут заменены Dacia.

"Планов производить машины Dacia на территории России нет, так же как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок. Но с точки зрения использования компонентов возможно более широкое использование как компонентов Dacia на АвтоВАЗе, так и компонентов АвтоВАЗа на заводе в Румынии", - заявил Николя Мор.

Также глава АвтоВАЗа подчеркнул, что "сближение марок Dacia и Lada (с января 2021 года компании объединены - прим. "РГ") в первую очередь касается инжиниринга, стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно".

С 2023 по 2026 год, по словам Мора, модельный ряд Lada будет полностью обновлён.

#Lada