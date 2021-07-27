Tesla получила рекордную прибыль

Компания Tesla во втором квартале текущего года заработала 1,1 млрд долларов, или 1,02 доллара в расчете на акцию. Американский автопроизводитель впервые превысил рубеж чистой прибыли в размере одного млрд долларов.

За апрель-июнь компания заработала в 10 раз больше, чем за тот же период 2020 года. При этом выручка удвоилась и составила почти 12 млрд долларов (против 6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года).

В данный момент рыночная стоимость Tesla достигает 630 млрд долларов, что значительно больше, чем у любого другого автопроизводителя. Также это в 14 раз больше, чем компания стоила два года назад.

Как отмечает AP, в отличие от других автопроизводителей Tesla смогла создать достаточный запас электронных компонентов. Марка укрепила позицию лидера в сфере производства электромобилей. Но риск дефицита чипов сохраняется.

В июне Tesla представила Model S Plaid, которая является самым быстрым серийным автомобилем в мире. Также компания завершает подготовку к серийному выпуску электрогрузовика Semi. Тягач будет обладать рекордным запасом хода и должен показать самую низкую стоимость эксплуатации в отрасли.