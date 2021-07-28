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Пятый "Хищник" получил официальный подзаголовок

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    28.07.2021, 11:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пятый фильм из культовой-раскультовой жанровой серии "Хищник" получил название. Как передает Collider, это - "Череп" (Skull). И съемки проекта, со слов продюсеров предприятия Джона Дэвиса и Джона Фокса, близятся к финалу - готовы уже три четверти.

Фото: youtube.com/ A24
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Лента, напомним, щедро пройдется по актуальной нынче линейке ценностей - по ее центру встанет сильная женщина из числа национальных меньшинств (в данном случае - коренных американцев), которую зажимают придерживающиеся патриархальных устоев соплеменники. (Плюс, пожалуй, уже можно начать делать ставки, какой процент индейцев на экране окажется неграми и гомосексуалами обоих полов.)

"Череп" - это приквел (еще одна нынешняя обязательная мода), в нем мы увидим первое сафари инопланетных охотников на Земле.

Продюсеры описывают картину как что-то более близкое к сурвивальной драме с Лео "Выживший", чем к предыдущим лентам серии. И очень ее уже расхваливают.

Фото: youtube.com/ TV Promos
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Сценарий написал Патрик Эйсон ("Королевство" 2014-2017 гг., "Джек Райан", "Сосны"). Режиссёром - в целом вполне впечатляющий Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10", "Черное зеркало", "Пацаны").

Дата премьеры пока не называется. Как нет и определенности с рейтингом: проект планировался как "взрослое" R-кино, но при монтаже его вполне еще могут сделать менее брутальным.

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