Аудитория Яндекс Go станет доступна продавцам Яндекс.Маркета

В приложении Яндекс Go появятся предложения продавцов Яндекс.Маркета с доставкой за 1-2 часа. Теперь пользователи Яндекс Go смогут получать товары самых разных категорий с быстрой доставкой в течение 1-2 часов. А продавцы с маркетплейса смогут выйти на новую аудиторию пользователей Яндекс Go, которая сейчас мало пересекается с аудиторией Яндекс.Маркета. По подсчетам Яндекса, в июне аудитория Яндекс Go насчитывала около 30 млн активных пользователей, в то время как общее число покупателей на Яндекс.Маркете составила 7 млн пользователей.

Фото: Предоставлено Яндекс.Маркет