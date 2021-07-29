Аудитория Яндекс Go станет доступна продавцам Яндекс.Маркета

Кроме того, до 31 августа для продавцов Яндекс.Маркета будет действовать сниженная комиссия за продажу с экспресс-доставкой во всех категориях до 2%. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.
Для Яндекс Go синергия с Яндекс.Маркет также большой плюс - быстрая доставка станет логичным продолжением концепции быстрого решения задач в городе. До сих пор она затрагивала заказ такси, каршеринга, еды и продуктов, а также доставку документов и перевозку грузов.
Доставкой экспресс-заказов с Яндекс.Маркета займется Яндекс.Доставка. Отследить их можно будет в приложении Яндекс Go. Сейчас в ассортименте товаров с экспресс-доставкой с Маркета доступно 270 тысяч товарных наименований.
Пока что новая опция работает только в Москве, но уже скоро планируется запуск в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах. За счет того, что доставка осуществляется с собственных складов продавца, услугу можно масштабировать в новых городах быстро и без дополнительных вложений в логистическую инфраструктуру.