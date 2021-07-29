Аудитория Яндекс Go станет доступна продавцам Яндекс.Маркета

В приложении Яндекс Go появятся предложения продавцов Яндекс.Маркета с доставкой за 1-2 часа. Теперь пользователи Яндекс Go смогут получать товары самых разных категорий с быстрой доставкой в течение 1-2 часов. А продавцы с маркетплейса смогут выйти на новую аудиторию пользователей Яндекс Go, которая сейчас мало пересекается с аудиторией Яндекс.Маркета. По подсчетам Яндекса, в июне аудитория Яндекс Go насчитывала около 30 млн активных пользователей, в то время как общее число покупателей на Яндекс.Маркете составила 7 млн пользователей.

Кроме того, до 31 августа для продавцов Яндекс.Маркета будет действовать сниженная комиссия за продажу с экспресс-доставкой во всех категориях до 2%. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.

Для Яндекс Go синергия с Яндекс.Маркет также большой плюс - быстрая доставка станет логичным продолжением концепции быстрого решения задач в городе. До сих пор она затрагивала заказ такси, каршеринга, еды и продуктов, а также доставку документов и перевозку грузов.

Доставкой экспресс-заказов с Яндекс.Маркета займется Яндекс.Доставка. Отследить их можно будет в приложении Яндекс Go. Сейчас в ассортименте товаров с экспресс-доставкой с Маркета доступно 270 тысяч товарных наименований.

Пока что новая опция работает только в Москве, но уже скоро планируется запуск в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах. За счет того, что доставка осуществляется с собственных складов продавца, услугу можно масштабировать в новых городах быстро и без дополнительных вложений в логистическую инфраструктуру.