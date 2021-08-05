На Урале передали родственникам девочку, которую мать держала в шкафу

Девочка из Карпинска, которую мать с самого рождения держала в шкафу, теперь живет в семье родственников. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Ребенок находится в надежных любящих руках. Все хорошо, - передает ТАСС слова детского омбудсмена. По ее данным, девочка хорошо питается, развивается в соответствии с возрастом. Ранее малышка находилась в доме ребенка в Екатеринбурге.

Напомним, по версии следствия, девочка появилась на свет в апреле 2020 года в результате домашних родов. Мать прятала ее в шкафу, не ухаживала за ней из-за неприязни. У младенца в итоге развились нарушения функций жизненно важных органов, имелся дефицит массы тела, задержка физического развития и так далее. В октябре ребенка нашли знакомые матери и сообщили в полицию о жуткой находке. Ребенок находился в крайней степени истощения, но врачи смогли спасти малышку.

Недавно матери предъявили обвинение. В скором времени женщину будут судить по нескольким статьям: оставлении в опасности, истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении вреда средней тяжести, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Фигурантка лишь частично признает свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств для предъявления обвинения. Психиатрическая экспертиза показала, что жительница Карпинска вменяема и отдавала себе отчет в своих действиях.