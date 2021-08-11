Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске

В месте выброса нефти в Новороссийске в пробах воды из Черного моря содержание нефтепродуктов не повышает предельно-допустимые концентрации. Об этом "РГ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Этот факт подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона, разослав видео, сделанные с борта вертолета, где на кадрах видна визуально чистая акватория Черного моря.

Как ранее писала "РГ", из-за разлива нефти возбуждено уголовное дело, которое передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка. Площадь загрязнения оказалась в 400 тысяч раз больше первоначально заявленной.

По информации Института океанологии РАН, след от разлива нефти может исчезнуть до конца суток. Последствия не угрожают отдыхающим и экосистеме.