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Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В месте выброса нефти в Новороссийске в пробах воды из Черного моря содержание нефтепродуктов не повышает предельно-допустимые концентрации. Об этом "РГ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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Этот факт подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона, разослав видео, сделанные с борта вертолета, где на кадрах видна визуально чистая акватория Черного моря.

Как ранее писала "РГ", из-за разлива нефти возбуждено уголовное дело, которое передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка. Площадь загрязнения оказалась в 400 тысяч раз больше первоначально заявленной.

По информации Института океанологии РАН, след от разлива нефти может исчезнуть до конца суток. Последствия не угрожают отдыхающим и экосистеме.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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