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13.08.2021 17:38
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже выросло до 20

Текст: Татьяна Ткачёва

За медицинской помощью обратились еще трое пассажиров маршрутки, которая взорвалась вечером 12 августа в центре Воронежа. Таким образом, общее количество пострадавших выросло до 20. Еще два человека скончались.

Фото: Правительство Воронежской области
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Уточненные данные привел в своем Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев. Ранее он объявил, что всем, кто получил травмы в результате ЧП, выплатят компенсации. Суммы уточняются. Пока известно, что семьи погибших получат по миллиону рублей, тяжелораненые - по 500 тысяч.

Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек. Из них 13 находится в БСМП № 1: один пациент - в реанимации в тяжелом состоянии, другие 12 - в состоянии средней тяжести. Еще два человека получают лечение в ВОКБ № 1.

- Один из них поступил вчера вечером с ожогами 1-2 степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй переведен сегодня из БСМП № 1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами, - говорится в сообщении главы региона.

Напомним, автобус маршрута № 10а взорвался около девяти вечера на улице Кольцовской близ торгового центра "Галерея Чижова". В салоне находилось около 30 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. Криминалистам помогают взрывотехники ФСБ, координацией занимается оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

В связи с происшествием в Воронежской области и соседних регионах Черноземья пройдут проверки технического состояния общественного транспорта.

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