Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Родные опознали всех погибших при падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро в Камчатском крае. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Назначены судебные медицинские экспертизы.

Сегодня спасатели завершили поисковую операцию - из воды были извлечены последние два тела. В общей сложности на берег доставлены восемь жертв авиакатастрофы. Теперь специалистам предстоит поднять из воды корпус вертолета, который лежит на глубине 110 метров. Ранее сообщалось, что военные и спасатели разрабатывают план его подъема с помощью понтонов.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 12 августа. На борту вертолета Ми-8 находились 13 туристов и три члена экипажа. После падения вертолет ушел на дно Курильского озера. Восьмерым людям удалось спастись. Причины крушения выясняют следователи.