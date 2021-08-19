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Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды

Новости
    19.08.2021, 15:07
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В киноиндустрии долгое время "золотым стандартом" гонорара для артистов из условного топ-листа считались 20 млн долларов за один фильм: именно столько в 1996 году получил Джим Керри за главную роль в "Кабельщике".

Фото: REUTERS/Mark Blinch
Скарлетт Йоханссон родила сына Космо

С появлением стриминговых платформ ситуация сильно изменилась, и издание Variety посчитало, сколько зарабатывают звезды фильмов и сериалов в эпоху гибридного проката.

Возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Дэниел Крэйг - самый "долгоиграющий" Джеймс Бонд получит от Netflix за сиквелы ленты "Достать ножи" 100 млн долларов.

На второй строчке Дуэйн Джонсон, неоднократно признанный самым финансово успешным актером - за картину Red One компания Amazon обещает выписать ему чек на 50 млн долларов.

Фото: kinopoisk.ru
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Бронза в этом импровизированном соревновании - у старины Леонардо Ди Каприо с 30 млн долларов за комедию "Не смотри вверх" от Netflix.

Меньше всех из списка получает Роберт Паттинсон - за нового "Бэтмена" ему заплатят "всего" 3 млн долларов.

В сериальных проектах лучше всех себя чувствует Роберт Дауни-мл., которому HBO собирается заплатить около 2 млн долларов за каждый эпизод многосерийного триллера "Сочувствующий".

Далее - Крис Прэтт с гонораром в 1,4 млн долларов за каждый выпуск "Списка смертников" от Amazon Prime Video.

Зарплата Кейт Уинслет в проектах вроде "Мейр из Исттауна" варьируется от 600 до 750 тысяч долларов.

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