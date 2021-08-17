На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию

Теперь можно смело сказать, что у скандала между Скарлетт Йоханссон и Disney появился полноценный "спин-офф".

Как пишет Just Jared со ссылкой на редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, актриса Эмма Стоун добилась того, чтобы "мышиный дом" выплатил ей компенсацию за гибридный прокат "Круэллы" и предоставил ей гонорар за недавно анонсированную вторую часть по аналогичной схеме.

Точная сумма не разглашается, но отдельно уточняется, что речь идет о восьмизначных суммах, т.е. минимум 10 млн долларов за один фильм.

Напомним, из-за пандемии Disney стала выпускать некоторые свои проекты одновременно в кинотеатрах и в интернете, например, "Мулан", "Круэллу", "Черную вдову" и "Круиз по джунглям". Актриса Скарлетт Йоханссон стала первой, кто посчитал, что такая модель распространения не позволяет артистам зарабатывать запланированные проценты с кассовых сборов и обратилась в суд. Новое финансовое соглашение с Эммой Стоун может являться косвенной причиной этого конфликта, за которым каскадом могут последовать аналогичные кейсы.

Ранее сообщалось, что Йоханссон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона.