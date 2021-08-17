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На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию

Новости
    17.08.2021, 18:16
Текст:   Богдан Бобров

Теперь можно смело сказать, что у скандала между Скарлетт Йоханссон и Disney появился полноценный "спин-офф".

Фото: kinopoisk.ru
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны"

Как пишет Just Jared со ссылкой на редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони, актриса Эмма Стоун добилась того, чтобы "мышиный дом" выплатил ей компенсацию за гибридный прокат "Круэллы" и предоставил ей гонорар за недавно анонсированную вторую часть по аналогичной схеме.

Точная сумма не разглашается, но отдельно уточняется, что речь идет о восьмизначных суммах, т.е. минимум 10 млн долларов за один фильм.

Напомним, из-за пандемии Disney стала выпускать некоторые свои проекты одновременно в кинотеатрах и в интернете, например, "Мулан", "Круэллу", "Черную вдову" и "Круиз по джунглям". Актриса Скарлетт Йоханссон стала первой, кто посчитал, что такая модель распространения не позволяет артистам зарабатывать запланированные проценты с кассовых сборов и обратилась в суд. Новое финансовое соглашение с Эммой Стоун может являться косвенной причиной этого конфликта, за которым каскадом могут последовать аналогичные кейсы.

Ранее сообщалось, что Йоханссон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона.

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