В Воронеже госпитализирован еще один пострадавший при взрыве автобуса

Госпитализирован один из пострадавших во время взрыва автобуса в центре Воронежа. Ранее мужчина лечился от полученных травм амбулаторно.

Пострадавший доставлен в отделение сурдологии областной больницы №1, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Всего в ВОКБ-1 находятся 11 человек, один из них - в тяжелом состоянии. Еще восемь лечатся в больнице скорой медицинской помощи: шестеро в состоянии средней тяжести, двое готовятся к выписке. Пятеро пострадавших отпущены домой под постоянный надзор врачей.

Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа взорвался маршрутный ПАЗ с пассажирами. Пострадали 26 человек, две женщины от полученных травм скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.