Косачев: Меркель приехала в Москву явно не в роли "хромой утки"

Поэтому визит в Москву - формально прощальный - не стал просто протокольным мероприятием. И приглашение В.Путина в адрес его гостьи посетить Россию и после завершения срока пребывания на посту канцлера - не дань вежливости. Не исключаю, что Меркель сможет продолжить свою миссию "эмиссара" ЕС в диалоге с Россией и дальше - официально или неофициально.

Даже определением своего графика поездок Меркель задала определенную тональность - сначала Москва, затем - Киев, но при этом не в день одиозной "Крымской платформы" и не на празднование Дня независимости Украины. Этим как бы подчеркивается: повестку канцлер хочет определять сама, и она будет иметь не формальный, а вполне деловой характер.

Неизбежно свои коррективы в круг обсуждаемых тем внесло и развитие событий в Афганистане, и здесь, полагаю, точек соприкосновения у России и Германии/ЕС намного больше, чем по многим другим пунктам. Оценки ситуации по итогам переговоров были близки. Очевидно - налицо поле для взаимодействия.

В целом повестка московской встречи была предсказуемой. И одно из центральных мест в ней - экономике. За последние месяцы Меркель дала четко понять всем - и Америке, и Украине, и отдельным партнерам по ЕС, да и России, что она не будет действовать ни в чьих интересах, кроме германских и европейских - причем так, как видит их она сама, а не кто-то другой. Не случайно германский лидер подчеркнула, что "Северный поток-2" - не двусторонний российско-германский, а европейский проект.

Ожидалось, что Меркель поднимет российские внутриполитические темы, и это действительно было темой обсуждения в узком кругу. Однако обращает на себя внимание то, что Путин несколько раз сделал акцент на недопустимости внешнего вмешательства. Это было сказано и применительно к Афганистану: навязывание другим странам извне "чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности", нужно прекратить" - здесь явно читался не только Афганистан. Аналогичная позиция и по ситуации в Белоруссии, и, разумеется - в отношении самой России. Слова Путина о том, что свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, и мы революций больше не хотим - уже не просто намек, а прямое предостережение: не нужно "помогать" революциям извне.

Разумеется, шла речь и об Украине. Путин однозначно указал своей визави на все большее расхождение политики Киева с Минскими соглашениями, в частности - в новом украинском законопроекте, принятие которого будет означать "фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса".

Надеемся, это послание будет донесено немецкими гостями и до Киева, ибо санкции ЕС, веденные во многом по инициативе Меркель, привязаны как раз к выполнению Минских соглашений. Уже очевидно даже самым предвзятым людям во всей Европе - эти соглашения мешают не России.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook