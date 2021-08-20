Захватившего банк тюменца признали невменяемым

Следственный комитет Тюменской области проинформировал о завершении расследования дела о захвате заложников в банке. Мужчина, который 7 июля удерживал сотрудников учреждения и требовал многомиллионный выкуп, признан невменяемым и нуждающимся в лечении.

Напомним, в тот день утром фигурант зашел в отделение на Червишевском тракте с сумкой, в которой, как предполагалось, находится некое взрывное устройство. Он потребовал 15 миллионов рублей. Примерно через пару часов он получил деньги, но на выходе из здания его встретили бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ и полиции. Как оказалось, опасных предметов у мужчины при себе не было, в его сумке обнаружили имитацию взрывного устройства.

Суд заключил тюменца под стражу на два месяца. На данный момент завершена судебно-психиатрическая экспертиза: она показала, что в момент совершения преступления мужчина не осознавал характер своих действий, их общественную опасность, не руководил собой

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в надзорное ведомство. Затем материалы поступят в суд.