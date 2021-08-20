Вышел трейлер эротического триллера "Вуайеристы"

Сервис Amazon Prime Video представил на своем YouTube-канале трейлер эротического триллера "Вуайеристы" (The Voyeurs).

По сюжету ленты межнациональная пара, Пиппа и Томас, вселившись в "квартиру своей мечты" замечают, что их окна смотрят на жилплощадь напротив, "невольно приглашая стать свидетелями изменчивых отношений привлекательной пары соседей".

При этом "опрометчивая попытка анонимного вмешательства в чужую жизнь запускает цепь событий, неизбежно ведущих к катастрофе", как водится.

Режиссер и сценарист опуса с R-рейтингом - Майкл Мохан ("Сплошной отстой").

В ролях - Сидни Свини ("Однажды в... Голливуде", "Белый лотос", "Эйфория", "Милые обманщицы"), Наташа Лю Бордиццо ("Противостояние"), Бен Харди ("Богемская рапсодия"), номинант "Золотой малины" Джастис Смит ("Отжиг", "Мир Юрского периода 2"), Кэйтлин Александр ("Рассказ служанки", "Американские боги").

Премьера - 10 сентября.