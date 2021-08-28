Найден исполнитель главной роли в новом "Жребии Салема"

Главную роль - писателя Бена Мирса - в новом фильме по роману "Жребий Самлема" (Salem's Lot) Стивена Кинга сыграет американский актёр Льюис Пуллман, сообщает THR.

Речь идёт о проекте режиссёра Джеймса Вана и сценариста Гэри Добермана (дилогия "Оно", второе и третье "Проклятие Аннабель"), работа надо которым идёт уже не менее двух лет.

28-летний Пуллман известен по отличному фильму "Ничего хорошего в отеле "Эль-рояль" и сериалу "Уловка-22".

Lewis Pullman will battle a vampire in the new adaptation of Stephen King's 'Salem's Lot https://t.co/q2bQYIFapH pic.twitter.com/VMjDD4ULY6 — ComicBook.com (@ComicBook) August 27, 2021

Напомним, "Жребий Салема", также известный как "Салемов удел", "Участь Салема", "Жребий Салема", "Жребий" и "Судьба Иерусалима", был опубликован в 1975 году и дважды экранизирован - в 1979-м и в 2004-м.

Напомним, сейчас выходит сериал "Чепелуэйт" по рассказу "Поселение Иерусалим" - приквелу романа. Главную роль там играет Эдриан Броуди.