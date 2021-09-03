На Сахалине отреставрировали выброшенный памятник Гагарину

Памятник Юрию Гагарину, который нашли среди мусора жители Невельска, отреставрировали, вернув барельефу первоначальный облик. Его установкой планируют заняться через полторы недели.

Как уточняется на сайте правительства Сахалинской области, небольшая пауза в работе необходима, чтобы материалы, использованные мастерами во время реставрации, хорошо просохли. После этого скульптуру покроют специальным защитным составом. Разместить памятник планируют в историко-краеведческом музее.

- Барельеф был расположен на стеле, которую, к сожалению, восстановить не удалось. Сейчас в проработке находятся сразу несколько вариантов постаментов - выбор будет сделан с учетом мнения жителей Невельска. Важно, что восстановили не только барельеф, но и историческую справедливость - теперь этот важный скульптурный объект вновь станет украшением города, - отметила министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

Напомним, стелу установили на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета человека в космос, спустя семь лет она была отреставрирована силами местных жителей и перемещена на въезд в город. В июне текущего года мэр Невельска дал устное распоряжение снести памятник. По этому поводу возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

После того, как местные жители обнаружили выброшенный барельеф, губернатор области Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки отреставрировать его и разместить в центре города.