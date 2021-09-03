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03.09.2021 09:36
Рубрика: Культура

На Сахалине отреставрировали выброшенный памятник Гагарину

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Памятник Юрию Гагарину, который нашли среди мусора жители Невельска, отреставрировали, вернув барельефу первоначальный облик. Его установкой планируют заняться через полторы недели.

Фото: Свердлов/ РИА Новости
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Как уточняется на сайте правительства Сахалинской области, небольшая пауза в работе необходима, чтобы материалы, использованные мастерами во время реставрации, хорошо просохли. После этого скульптуру покроют специальным защитным составом. Разместить памятник планируют в историко-краеведческом музее.

- Барельеф был расположен на стеле, которую, к сожалению, восстановить не удалось. Сейчас в проработке находятся сразу несколько вариантов постаментов - выбор будет сделан с учетом мнения жителей Невельска. Важно, что восстановили не только барельеф, но и историческую справедливость - теперь этот важный скульптурный объект вновь станет украшением города, - отметила министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.

Напомним, стелу установили на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета человека в космос, спустя семь лет она была отреставрирована силами местных жителей и перемещена на въезд в город. В июне текущего года мэр Невельска дал устное распоряжение снести памятник. По этому поводу возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

После того, как местные жители обнаружили выброшенный барельеф, губернатор области Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки отреставрировать его и разместить в центре города.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Персона: Юрий Гагарин

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