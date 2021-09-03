Глава МВД наградил оперативников за раскрытие убийства девочки в Тюмени

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников угрозыска главка и их тюменских коллегам, которые раскрыли убийство маленькой девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметил глава ведомства, на розыск злоумышленника были брошены лучшие силы тюменской полиции, а в помощь им из столицы откомандировали специалистов, имеющие большой опыт в раскрытии подобных дел.

Напомним, жестокое убийство в Тюмени восьмилетней школьницы было совершено около полутора месяцев назад: она пропала 30 июня, долгие недели ее искали стражи порядка и волонтеры, и лишь 19 августа останки были обнаружены на берегу водоема в двух с половиной километрах от ее дома.

В считанные дни после того, как была сделана страшная находка, задержали подозреваемого - сорокалетнего уроженца Сургута, работавшего на местной фирме по производству мебели. По данным правоохранительных органов, мужчина сознался в злодеянии. Ленинский районный суд арестовал его на два месяца.

Расследование между тем продолжается. В том числе, проверяются обстоятельства пропажи (и в некоторых случаях - насильственной смерти) еще восьми несовершеннолетних в городе. Изучаются материалы дела о гибели в 2011 году другой девочки - 12-летней жительницы Нягани. Обвиняемый по тюменскому делу в то время находился в том же городе в Югре.