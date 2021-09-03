Трейлер: Стивен Грэм играет пациента с деменцией в пандемийной драме

Талантливейший характерный британский актер Стивен Грэм ("Подпольная империя", "Туманные отношения", "Ирландец"), совсем недавно снявшийся в "Сроке" и "Северных водах", а также в грядущем втором "Веноме", скоро предстанет перед зрителями в необычном для себя амплуа.

Совместно с Джоди Комер ("Убивая Еву", "Говорящие головы Алана Беннетта") Грэм появится в теледраме Help Марка Мандена ("Утопия", "Черные паруса", "Ярмарка тщеславия"), которая вскоре будет показана на британском телеканале Channel 4.

В новой работе будет рассказано о пугающем начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Сотрудница хосписа Сара (Комер) не справляется с наплывом подопечных в те тревожные дни, когда информации о путях распространения инфекции было чрезвычайно мало. В силу переполненности больниц руководство учреждения принимает решение о размещении у себя некоторого количества заболевших.

Оставшись наедине с проблемами и понимая, что помощи ждать неоткуда, Сара в порыве отчаяния обращается за поддержкой к Тони (Грэм), молодому еще человеку, оказавшемся в хосписе из-за появившихся симптомов ранней деменции.