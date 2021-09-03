Новости

Стало известно имя нового ведущего "Битвы экстрасенсов" 11:40
Началась работа над вторым сезоном "Варваров" 11:32
Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября" 11:20
В Сети появилась очередная батальная сцена из "Дюны" 02.09.2021
Тимоти Шаламе сравнил "Дюну" с "Гарри Поттером" 02.09.2021

Трейлер: Стивен Грэм играет пациента с деменцией в пандемийной драме

Новости
    03.09.2021, 10:50
Текст:   Юлия Авакова
Фото: instagram.com/ channel4 Фото: instagram.com/ channel4
Фото: instagram.com/ channel4

Талантливейший характерный британский актер Стивен Грэм ("Подпольная империя", "Туманные отношения", "Ирландец"), совсем недавно снявшийся в "Сроке" и "Северных водах", а также в грядущем втором "Веноме", скоро предстанет перед зрителями в необычном для себя амплуа.

Фото: kinopoisk.ru
Disney закрывает сериал "Мандалорец"

Совместно с Джоди Комер ("Убивая Еву", "Говорящие головы Алана Беннетта") Грэм появится в теледраме Help Марка Мандена ("Утопия", "Черные паруса", "Ярмарка тщеславия"), которая вскоре будет показана на британском телеканале Channel 4.

В новой работе будет рассказано о пугающем начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Сотрудница хосписа Сара (Комер) не справляется с наплывом подопечных в те тревожные дни, когда информации о путях распространения инфекции было чрезвычайно мало. В силу переполненности больниц руководство учреждения принимает решение о размещении у себя некоторого количества заболевших.

Оставшись наедине с проблемами и понимая, что помощи ждать неоткуда, Сара в порыве отчаяния обращается за поддержкой к Тони (Грэм), молодому еще человеку, оказавшемся в хосписе из-за появившихся симптомов ранней деменции.

Новости

В Сети появился новый фрагмент "Дюны" Дени Вильнева 02.09.2021
Disney закрывает сериал "Мандалорец" 02.09.2021
Вышел трейлер сериала по фэнтезийному циклу "Колесо времени" 02.09.2021
"Арья Старк" удивила фанатов "Игры престолов" новым обликом 02.09.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер южнокорейского сериала Netflix "Игра в кальмара" 02.09.2021
Вышел трейлер сериала "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером 02.09.2021
Трейлер: Netflix представил премьеры сентября 02.09.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Появилось промо "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем 02.09.2021
Вышел первый трейлер драмы с Джеймсом МакЭвоем "Исчезнувший" 02.09.2021
ВВС анонсировала новый триллер от создателей "Шерлока" и "Дракулы" 02.09.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел первый трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха 02.09.2021
Вышел трейлер первого сериала "Квартета И" "В Бореньке чего-то нет" 02.09.2021