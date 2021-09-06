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Стало известно, как Черная вдова вернется в киновселенную Marvel

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    06.09.2021, 16:49
Текст:   Богдан Бобров

Черная вдова для современных гиков - персонаж уже культовый. Наташа Романофф прошла длинный путь от нетипичного сайдкика Железного человека до сольной прощальной картины, в промежутке пожертвовав собой ради спасения половины вселенной.

Фото: kinopoisk.ru
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Учитывая, насколько жанр кинокомиксов предрасположен к воскрешению персонажей, возвращение супершпионки в MCU выглядело неизбежным… ровно до того момента, как все эти годы игравшая ее Скарлетт Йоханссон открыто не вступила в судебное противостояние с Disney.

"Но не выбрасывать же на помойку столь ценный актив из-за финансовых притязаний одной отдельно взятой актрисы", - судя по всему, подумали в кинокомпании и дали зеленый свет на появление Мстительницы в новом проекте.

В интервью The Direct художник-постановщик мультсериала "Что, если…?" Поль Ласейн подтвердил, что во втором сезоне шоу один из эпизодов будет построен на сюжете ленты "Черная вдова": "Будет серия, основанная на одном из фильмов, который буквально только что вышел, с женщиной с рыжими волосами".

Фото: kinopoisk.ru
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Анимационный проект "Что, если…?" рассказывает об альтернативных мирах Marvel, но с дальнейшим развитием мультивселенной его события авторы обещают увязать с другими фильмами и сериалами. Например, ожидается, что Хейли Этвелл воплотит образ Капитана Картер вживую в сиквеле Доктора Стрэнджа.

Что касается Черной вдовы, то она уже появлялась в третьем эпизоде мультсериала, ее озвучила актриса Лэйк Белл.

Используя концепцию сериала "Локи", в котором различные варианты бога хитрости и обмана играли разные актеры, в дальнейших крупных проектах Marvel Наташу Романофф вполне безболезненно могут вернуть из небытия в исполнении другой артистки, логично при этом обосновав подобный камбэк.

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