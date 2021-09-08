Джаред Лето похвастался победой своего Джокера над Бэтменом

Актер и певец Джаред Лето, судя по всему, до сих пор не может смириться с тем, что сыгранный им Джокер не снискал той славы, коей достигли, например, депрессивный комедиант Хоакина Феникса или культовый маньяк-террорист почившего Хита Леджера.

Так или иначе, артист репостнул в сториз своего Instagram арт, на котором его персонаж победоносно поднимает в окровавленной руке маску Бэтмена.

Изображение создано цифровым художником Хасаном Кази. Очевидно, что иллюстратор отталкивался от финала режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. В ней наконец-то состоялся разговор между двумя заклятыми противниками.

Джокер Джареда Лето дебютировал в фильме "Отряд самоубийц", но большинство сцен с ним, по многочисленным заявлениям режиссера Дэвида Эйера и самого Лето, были вырезаны, а все развитие киновселенной DC за авторством Зака Снайдера руководство компании считает тупиковой ветвью.

Поэтому, скорее всего, постить такие картиночки - это все, что теперь осталось актеру. Возможно, большего успеха в жанре супергероики у него получится достичь в грядущем "Морбиусе" от Sony.