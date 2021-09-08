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08.09.2021 05:57
Рубрика: Происшествия

Череда летних ЧП с самокатами и квадроциклами привела к самоуправству

Народные мстители ломают самокаты и ставят ловушки на квадроциклы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 205(8556)
Череда летних ЧП с самокатами и квадроциклами вывела народ на "битву". Одна из крупнейших кикшеринговых фирм Москвы заявила о массовой порче своего транспорта.
Для заездов на квадроциклах существуют специальные трассы вдали от жилья. Но водителей тянет на дачную природу. Дачники, ожидающие лесного покоя, выходят на жестокую битву с ними. Фото: РИА Новости Для заездов на квадроциклах существуют специальные трассы вдали от жилья. Но водителей тянет на дачную природу. Дачники, ожидающие лесного покоя, выходят на жестокую битву с ними. Фото: РИА Новости
Для заездов на квадроциклах существуют специальные трассы вдали от жилья. Но водителей тянет на дачную природу. Дачники, ожидающие лесного покоя, выходят на жестокую битву с ними. Фото: РИА Новости

А в лесах Подмосковья поклонники гонок по бездорожью неожиданно наткнулись на еще более жесткую месть. О металлические растяжки, которые расставляют на дорожках воинствующие защитники покоя, легко сломать руки, ноги и даже зубы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Квадроцикл вне дороги превращается в проблему для экологии

В конце августа, по данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, две кикшеринговые компании города сообщили о порче нескольких сотен своих самокатов. По данным полиции, кто-то измазал солидолом электронные панели "средств индивидуальной мобильности". Вандалы прошлись по Крымскому Валу и Ленинскому проспекту и залили в общей сложности 400 самокатов на четырех парковках. Неофициальные источники между тем информируют, что поврежденных самокатов может быть еще больше. Солидольщики прошлись по паркингам почти всех крупных операторов. .

Среди испорченных самокатов - Ninebot Max Pro, стоимость каждого из которых доходит, по данным "Яндекс. Маркета", до 50 тысяч рублей. Залитые самокаты использовать нельзя - солидол повредил сложные электронные элементы. Мстители попали на камеры. Их было трое, лиц они не прятали, перемещались от юго-запада к центру. Самокаты намеренно выводили из строя в утренний час пик. Свидетелями могли бы стать тысячи выходящих из метро "Октябрьская". Но, судя по попавшим в Сеть записям видеокамер, никто и не обратил внимания на манипуляции парней. Официально компании-операторы еще не озвучивали версий. А вот в приватных беседах сообщаются два сценария. Это могли быть происки конкурентов. Однако в данном случае пострадали все основные операторы. Согласно второй популярной гипотезе, происходящее - проделки народных мстителей, которых московские самокатчики изрядно достали.

Да, кикшеринговые сервисы сделали все, чтобы более-менее навести порядок на тротуарах. Скорость устройств лимитирована, есть даже тихие зоны, где автоматика принудительно тормозит. Но и при таких предосторожностях клиенты самокатного сервиса то и дело становятся участниками ДТП.
Смогут ли лимиты на кикшеринг сделать самокаты безопаснее

Только за последнюю неделю августа, по данным ГИБДД, в столице произошло 9 аварий с самокатами, и в эти сводки попал и кикшеринг. Вот, например, Минская улица - не центр, но весьма оживленная дорога на западе, сюда кикшеринг тоже добрался. По правому краю проезжей части мчался 21-летний парень. И, видимо, так и не определился для себя - пешеход он или водитель. Ехал на зеленый для машин, как вдруг решил перебраться на противоположную сторону. Только вот развернулся на красный для пешеходов. Водитель автомобиля такого маневра явно не ожидал, а в результате - авария... Самокатчик в больнице с переломом ключицы. Два крупных самокатных ДТП произошло на днях и в центре. В Таганском районе 32-летнюю беременную сбил "мотоподросток", а в Хамовниках женщина наехала на 4-летнего мальчишку - он теперь в больнице с переломами носа и ноги. Именно эти случаи и могли взбудоражить вандалов.

В Подмосковье мстители пошли еще дальше. "РГ" уже не один раз писала о войне между дачниками и любителями погонять на квадроциклах по лесным тропкам. Градус недовольства даже выше, чем в Москве, где ночную тишину периодически разрезает вой мотоциклов и спорткаров. В столице власти намерены повысить минимальный штраф за такие поездки до 5 тысяч рублей и привязать его к мощности двигателей.

Есть зоны, свободные от квадроциклов. Но нарушения водителей - не повод для самосуда. Фото: jacquesdurocher / iStock

А что касается подмосковных квадроциклов, то здесь пока большинство экстремалов отделываются легкими штрафами. Да и то, если их поймают. Это вынудило дачников пойти в "партизаны". В лесу под Раменским найдены металлические растяжки, которые мстители расставили как ловушки для квадроциклистов. Сейчас подозреваемых ищет полиция. Тут уже дело не ограничится порчей чужого имущества. Ведь для потерпевшего Алексея Игнатова и его 13-летней племянницы все могло кончиться гибелью.

"Это произошло рядом с деревней Пласкинино в Раменском, - рассказывает в соцсетях семья. - Катались с детьми вдоль реки Гогежа. И эта поездка обернулась травмами и выбитыми зубами". Водитель квадроцикла даже не сразу понял, что случилось. На лесной дороге ему вдруг что-то разрезало лицо. Мужчину отбросило назад, на племянницу. Для девочки-подростка все кончилось относительно хорошо, серьезных травм она не получила. А вот Алексей Игнатов был вынужден обратиться в больницу. Металлическая проволока серьезно повредила лицо и выбила зубы. От более серьезных последствий водителя спас только шлем. Вернувшись в лес, Алексей нашел еще пять таких же растяжек. Едва заметные пруты между деревьями. Полиция проводит проверку. Потерпевшие не сильно верят, что виновника найдут: в лесу камер не развесишь и установить мстителя будет не так просто.

Конкретно

Как накажут народных мстителей

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Статья 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" предусматривает наказание:

- штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев;

- обязательные работы на срок до 360 часов;

- исправительные работы на срок до одного года;

- принудительные работы на срок до двух лет;

- арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

Статья 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" предусматривает наказание:

- ограничение свободы на срок до трех лет;

- принудительные работы на срок до трех лет;

- арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет.

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