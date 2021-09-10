Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с Зиничевым

Проститься с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым приехал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме него, на церемонии прощания присутствуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Также проститься с Зиничевым приехал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее на церемонию прощания также приехала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "(Зиничев, - прим. "РГ") ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. И это большая трагедия для семьи, для всех нас", - сказала она.

Траурная церемония проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС в столице.

Погибшего главу МЧС похоронят в этот же день, 10 сентября, в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб в Норильске 8 сентября, спасая человека. Ему было 55 лет. 9 сентября президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.