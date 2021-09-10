Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

После прощания гроб доставят в Санкт-Петербург, где министра похоронят на Северном кладбище.

Ранее с Евгением Зиничевым простились члены правительства, губернаторы и деятели культуры. В частности, на церемонию прощания прибыли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, проститься с главой МЧС пришли вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "(Зиничев, - прим. "РГ") ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. И это большая трагедия для семьи, для всех нас", - сказала Матвиенко журналистам.

Министр Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал со скалы. Зиничеву было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков. Пост министра он занял в 2018 году. До этого прошел карьерный путь от матроса на Северном флоте до врио губернатора Калининградской области и замдиректора ФСБ.

Глава государства назвал гибель Евгения Зиничева личной утратой. Днем ранее он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.