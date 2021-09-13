МАК расследует аварийную посадку L-410 в Иркутской области

Причины жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области установит Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Для проведения расследования создана и уже приступила к работе специальная комиссия. Об этом говорится на сайте комитета.

Жесткую посадку самолет совершил в воскресенье вечером за четыре километра до населенного пункта Казачинское. Вместе с членами экипажа на борту находились 16 человек - четыре пассажира погибли, еще 12 пострадали. Сообщалось, что СК среди основных версий рассматривает ошибку экипажа и отказ техники.

В понедельник стало известно об обнаружении черных ящиков самолета. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта". Ведутся допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию воздушного судна. На месте работают криминалисты.

В Иркутской области 15 сентября объявлено Днем траура по погибшим.