Вышел тизер хоррора Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко"

В Сети обнародован свежий ролик предстоящего хоррора Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко (Don't Worry, Darling). На этот раз - совсем уж инфернальный. Там же - дата премьеры: 23 сентября 2022-го.

Уайлд - постановщик, а также выступает в качестве актрисы. В других ролях: номинант премии "Оскар" Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние"), Крис Пайн ("Звездный путь"), Джемма Чан ("Фантастические твари"), Ник Кролл ("Худшая неделя в моей жизни"), Дуглас Смит ("Секретные материалы", "Большая маленькая ложь"), Гарри Стайлс ("Дюнкерк").

Действие развернуто в 50-х годах. Домохозяйка, "живущая с мужем в экспериментальном утопическом сообществе", начинает подозревать, что их гламурная компания затаила какие-то тревожные секреты.

Предыдущий тизер: