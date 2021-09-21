Калмыкия может стать крупным нефтегазовым регионом России

В прошлом году в Калмыкии впервые со времен Советского Союза возобновились масштабные геологоразведочные работы. Сейсмо- и электроразведка на Хаптагайском участке, продолжится до 2022 года. Но уже сейчас специалисты считают, что степная республика может со временем стать крупным нефтегазовым регионом России. Доктор геолого-минералогических наук, первый заместитель гендиректора - руководитель производственного блока холдинга Росгеология Александр Афанасенков рассказал о потенциале, скрытом в глубине калмыцких недр.

Доктор геолого-минералогических наук, первый заместитель гендиректора - руководитель производственного блока холдинга Росгеология Александр Афанасенков. Фото: предоставлено АО "Росгеология"

Александр Афанасенков: Несмотря на то, что месторождения нефти и газа в Калмыкии разрабатываются много лет, республику нельзя отнести к так называемым старым нефтегазодобывающим регионам. Республика расположена в пределах двух нефтегазоносных провинций, Прикаспийской и Северо-Кавказской, при этом ее территория исследована геолого-геофизическими методами крайне неоднородно. Наименее изученным является прикаспийский сектор. А тот факт, что в республике практически не велось глубокое параметрическое бурение, отрицательно сказывается на привлечении недропользователей в этот, на мой взгляд, перспективный регион.

Сколько месторождений нефти и газа уже открыто на территории республики и каковы их запасы?

Александр Афанасенков: В Калмыкии расположено около 50 месторождений нефти и газа. Суммарные начальные извлекаемые запасы углеводородного сырья в них составляют около 110 миллионов тонн условного топлива. При этом стоит отметить, что запасы открытых месторождений сейчас в среднем выработаны на 26 процентов. А некоторые из них сегодня не разрабатываются. Можно констатировать незначительную добычу углеводородного сырья в республике в последние годы. Например, в 2020 году добыто всего 80 тысяч тонн нефти и 47 миллионов кубических метров газа.

За последнее десятилетие в республике, к сожалению, не были открыты новые месторождения углеводородов, а прирост запасов по результатам проведенных недропользователями геологоразведочных работ на старых месторождениях незначительный. Объемы сейсморазведочных работ и глубокого бурения также невелики.

Если при низкой выработанности запасов добыча падает, а новых месторождений не найдено, почему Вы называете регион перспективным?

Александр Афанасенков: Общие начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья по состоянию на 2017 год в регионе оценивались в 1472 миллиона тонн условного топлива. Это высокий показатель. В республике имеются подготовленные к глубокому поисково-оценочному бурению крупные перспективные объекты. Например, запасы свободного газа Буратинской структуры составляют более 600 миллиардов кубических метров. При этом более 90 процентов начальных суммарных ресурсов, или 1334 миллиона тонн условного топлива, приходится на Прикаспийскую провинцию.

Всего в Калмыкии сейчас разведано лишь около восьми процентов запасов углеводородов. Это очень мало. А с учетом того, что республика находится в Европейской части России, где хорошо развита нефтегазотранспортная и нефтегазоперерабатывающая инфраструктура, значительно повышается привлекательность ресурсного потенциала.

Александр Петрович, а почему такая низкая разведанность, в чем причины?

Александр Афанасенков: Основной причиной, по которой в Калмыкии не велась активная геологоразведка, на мой взгляд, является недостаточное внимание к региону как со стороны государства, так и со стороны частных компаний. В 1970 - 1980 годы ХХ века в Астраханской области и соседних регионах Казахстана были открыты гигантские месторождения нефти и газа. На их освоение были затрачены финансовые ресурсы и производственные мощности. В такой ситуации о перспективных участках Калмыкии забыли на несколько десятилетий. Поэтому геолого-геофизическая изученность республики сейчас невысока. Также надо учитывать, что существенные неразведанные ресурсы сосредоточены здесь в подсолевых горизонтах Прикаспийской провинции на глубине пять и более километров.

Факторами, сдерживающими изучение и освоение недропользователями перспективных зон Калмыкии, являются низкая буровая изученность, значительная глубина залегания целевых отложений Прикаспийской впадины, сложное геологическое строение из-за развитого соляного тектогенеза. Этим объясняются большие затраты и риск при проведении геологоразведочных работ. Но главным фактором, еще раз повторюсь, является чрезвычайно низкая изученность глубоким бурением подсолевых отложений Прикаспийской провинции.

Месторождения же Северо-Кавказской провинции в целом изучены и освоены лучше. Однако значительные участки до сих пор остаются недостаточно исследованными. Например, очень перспективными являются неантиклинальные ловушки в мезозойских и кайнозойских отложениях северных склонов Восточно-Манычского прогиба и южной части Кряжа Карпинского. Также интересны глубоко погруженные отложения триаса в южной части республики.

Что может привлечь недропользователей к активному геологическому изучению недр республики?

Александр Афанасенков: Нужно разработать специальную программу геологоразведочных работ. Она необходима для изучения территории, комплексов отложений и наращивания ресурсной базы углеводородного сырья.

Нужно за счет федерального бюджета выполнить регионально-зональные сейсморазведочные работы, которые позволят наметить перспективные зоны и локальные объекты. В частности, требуется изучить распространение высокопродуктивных отложений палеогена.

Также необходимо провести глубокое параметрическое бурение на перспективных подсолевых горизонтах для уточнения геологического строения малоизученных локаций. Все это, на мой взгляд, позволит нарастить ресурсную базу углеводородного сырья республики, снизить риск при проведении поисково-оценочных работ и финансовые затраты недропользователей.