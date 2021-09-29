В Свердловской области пропала без вести одинокая пенсионерка

Трагические истории одиноких пенсионеров - набат для социальных служб

История эта исключительная. Но сколько в ней узнаваемого про жизнь человека, оказавшегося в старости одиноким, когда он может исчезнуть без следа...

- У Валентины Анатольевны Карповой 1946 г.р. к пенсии идет надбавка, которая оформляется через пенсионный фонд, - компенсация лицу, осуществляющему уход за ней, - рассказывают нам в августе 2021 года в службе социальной помощи Кизела Пермского края о своей подопечной, незрячей пенсионерке. Соцработники уверены, что женщина по-прежнему живет в родном городе.

Это не так. Валентина Карпова пропала без вести в октябре 2019 года в Свердловской области.

Валентина Анатольевна работала в поселке Шахта на метеостанции, была там и руководителем. Когда добычу угля в поселке прекратили, по программе переселения уехала в Кизел, в однокомнатную квартиру. Да еще и пару миллионов рублей в банк положила в результате переезда.

В 2016 году пенсионерка потеряла зрение. Появились проблемы, которые стали замечать и соседи по дому: то форточку случайно разобьет, то плитку не выключит - чуть пожар не случился... Соседи волновались за нее, да и за себя, и решили поискать родственников на родине женщины - в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области. Так вышли на Сергея Карпова, родного племянника пенсионерки.

В начале июня 2019 года Сергей нанял "Газель" и перевез тетю со всеми вещами из Пермского края в Свердловскую область, в село Байкалово. Бывший сотрудник транспортной милиции много лет не имел постоянной работы. Тетя с ее квартирой и сбережениями оказалась ему по жизни очень кстати.

Банковская карта со сбережениями пенсионерки, золотые украшения, даже пятна крови на ковре суд не убедили

Три месяца, до середины сентября, Валентина Карпова жила с племянником в одном доме. А потом, по его словам, случилось странное. Слепая женщина собрала свои вещи в две сумки, села в машину, подъехавшую к воротам дома, и уехала в некий Березовый Гай с непонятно откуда взявшимися родственниками. Больше ее никто не видел. Телефоны, якобы оставленные Сергею этой самой никому не знакомой родней, оказалось, принадлежат посторонним людям. Только в октябре 2019 года, когда Надежда Ильиных, Валентина Канаева и еще несколько дальних родственниц Валентины Анатольевны заметили ее пропажу и забили тревогу, Карпову объявили в розыск. Недавно Байкаловский районный суд рассматривал дело в отношении Сергея Карпова. Обвиняли уральца в убийстве родной тети. Банковская карта со сбережениями пенсионерки, золотые украшения, найденные на кухне обвиняемого, даже пятна крови на ковре (анализ ДНК подтвердил, это кровь Карповой!) и заверенное нотариусом завещание, по которому все имущество женщина оставила племяннику, суд не убедили. Все доказательства признаны косвенными. А самое главное, тело пенсионерки так до сих пор и не обнаружено.

Когда не смогли доказать факт убийства, Сергею предъявили обвинение в хищении 480 тысяч рублей с карточки пенсионерки. Почти полмиллиона он успел потратить за месяц, пока карта была в его руках. Соседи рассказывают о ежедневных гулянках, о такси, дежуривших по целому дню возле дома...

В зале суда, перед отправкой дела на дорасследование, подсудимый заявил:

- Не признаю вину, так как не совершал ничего противоправного. Также у меня есть ходатайство, просьба к суду по поводу изъятых драгоценностей. Также прошу вернуть банковские карты, потому что полтора года коммунальные платежи не оплачиваются!

Эту историю вкратце мы и рассказали сотрудникам социальной службы Кизела, которые считают, что Валентина Анатольевна до сих пор проживает в Пермском крае, получает пенсию и доплату за помощника. За два года (!) никто из соцслужбы ни разу не зашел к ней домой и даже не позвонил одинокой слепой пенсионерке.

Если человек официально умер, система об этом узнает, а вот другие радикальные изменения в жизни проходят, получается, незамеченными. Валентина Анатольевна перестала справляться с бытовыми приборами, потом переехала, потом пропала без вести...

- Подруг у нее не было, никто не приходил, - говорит кизелская соседка Татьяна, которая помогала пенсионерке.

- С 2008 года в работу организаций социального обслуживания Свердловской области внедряется участковая форма социального обслуживания. Ее деятельность направлена на раннее выявление и профилактику социального неблагополучия, своевременное оказание гражданам необходимой помощи, - рассказала "РГ" замминистра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева. - Территория населенных пунктов области разбита на 329 участков обслуживания. При этом действующим законодательством предусмотрено, что предоставление социальных услуг носит заявительный характер, а именно основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление.

Но про Валентину Карпову социальные службы на Среднем Урале так и не узнали, ведь она не регистрировалась и заявления не подавала.

Безусловно, женщина в своем городе могла рассчитывать на регулярные визиты социального работника или даже на услуги сиделки. Почему она не попросила об этом? Боялась? А может, не знала, а рассказать было некому?

- Система информирования развита недостаточно, хотя есть подвижки в этом направлении, - поделилась с "РГ" мнением руководитель патронажной службы московской благотворительной организации "Милосердие" Алена Давыдова. - Чтобы получить помощь, человек должен знать ее объем и процедуру получения. Нам приходится рассказывать пожилым людям, что им положено от государства и как можно получить эти услуги, хотя это не наша функция. Была у нас такая история: соцработник приходил к полностью слепому одинокому дедушке раз в неделю. Конечно, этого было недостаточно. Мы обратились в органы соцзащиты. Ругаться или добиваться не пришлось, просто объяснили ситуацию, и человека обеспечили ежедневным горячим питанием. Уголовщина не так часто встречается в нашей жизни. Но вот случаи, когда в квартирах находят тела одиноких людей, увы, бывают.

В 2021 году новую систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами внедряют уже в 24 субъектах Российской Федерации. Среди них Тюменская и Самарская области, Алтайский и Забайкальский края. Там отрабатывают механизмы выявительного принципа социальной работы, когда нуждающихся в постороннем уходе граждан ищут сами соцслужбы, а не ждут от них заявлений. Но и в других регионах находят новые формы работы. Вот что рассказал "РГ" Роман Глазов, PR-специалист Комплексного центра социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга:

- Два года назад у нас открылось новое отделение по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе. Коротко мы называем его сотрудников "социальными сиделками". Оно предназначено для людей, которым необходим ежедневный присмотр. Социальные сиделки, или помощники по уходу, приходят ежедневно, включая выходные, от 1 до 3 раз в день. Санкт-Петербург стал одним из пилотных городов для такой службы. Это часть новой системы долговременного ухода. Она нацелена на то, чтобы человек как можно дольше оставался в привычной обстановке, а не попадал, например, в интернат. У себя дома большинству проще бороться со старостью. Программа социальных услуг для каждого нашего подопечного пересматривается каждый год или немедленно, если возникает резкое ухудшение здоровья.

Если бы такое отделение было в Кизеле!.. Но ведь прямо сейчас в каждом российском городе и поселке есть старики, которые одиноки и растерянны. В службы социальной помощи может обратиться кто угодно - хоть родственник, хоть сосед или бывший коллега. Услуги, в зависимости от дохода благополучателя, будут бесплатными или на основании частичной оплаты. В любом случае сумма будет подъемной! Вот только о такой возможности должны вовремя узнать нуждающиеся в помощи люди.